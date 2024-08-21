因酒駕遭退黨的民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年爆料，柯文哲夫人陳佩琪上個月前往位於立院旁的1.2億元豪宅「看房」，引發外界討論。對此，媒體人張禹宣指出，陳佩琪一句話3種說法自打嘴巴，最後推給兒子結婚，但柯夫婦早有將一棟房子「賣給」兒子，當時還遭質疑規避贈與稅，且柯的財產申報紀錄僅有3000多萬，就算能六成貸，貸款7200萬，但未來需月繳40萬元，錢從哪裡來？

張禹宣昨在中天《庶民請上車》節目中指出，陳佩琪被媒體追問「是否曾去看1.2億豪宅」、「是林冠年說的」等問題時，第一時間反應是「我哪有去看」，後又說「我只記得去立院附近逛街，沒去看過什麼房子」，而媒體追問「柯文哲說您最近確實有看房」，陳佩琪突然改口說「對啊，因為想要兒子結婚了」。

張禹宣表示，陳佩琪「三句話可以有三種說法」，自打嘴巴，最後將責任推給想讓兒子結婚，但立法院周邊只有小吃店、超商、監察院，沒地方可以逛街。

張禹宣質疑，過去有媒體報導指柯文哲透過「買賣」將北市老家登記在兒子名下，陳佩琪也曾在臉書上提及杭州南路五層樓公寓「賣給」兒子，當時就被質疑過是在規避贈與稅，這種作法符合民眾黨強調的「居住正義」嗎？且外傳柯的兒子人在日本，名下公寓空著還要再送1.2億元的豪宅，難道兒子結婚要坐擁二房？

張禹宣也質疑，以過去柯文哲與陳佩琪的財產申報記錄，全部加起來只有約3000萬元，若要買1.2億元的豪宅，以銀行貸款六成的7200萬計算，三年寬限期後，每月要繳40萬元，柯的黨主席是無薪水、陳是公務員醫師，每月收入大約20到30萬元，「請問錢從哪裡來？只有一種可能，滿手現金不讓你知道。」