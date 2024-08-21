立法院長韓國瑜今（21）日上午接見中華安得烈慈善協會執行長羅紹和一行。韓國瑜表示，他希望每個弱勢孩子都應該有一口飯吃、一本書讀及一個快樂的童年，相當敬佩安德烈慈善協會能將大眾的愛心、物資及有限的資源投入食物銀行這樣的行動，真的非常了不起。

羅紹和是國防部前發言人，過去在任期間就頗受好評，退伍後投入慈善事業，擔任中華安得烈慈善協會執行長，建立「食物銀行」把物資送給需要的弱勢團體或家庭。該協會舉行「飛颺營」，並帶學生到立院參訪，韓國瑜親自接見。

韓國瑜表示，中華安得烈慈善協會的設立宗旨、目標以及這幾年一連串包含以食物銀行計劃幫助弱勢的善行義舉都令人感動。他回憶起擔任高雄市長時，當時教育局長跟他報告，有許多學童害怕寒暑假，因為擔心沒有營養午餐可以吃，有的學童營養午餐只敢吃一半，他心裡感到非常難過。如今，看到羅將軍及協會的志工朋友們願意將愛發揚、幫助弱勢族群，實在令人感佩。

韓國瑜提及，在偏鄉地區，可以發現有家庭環境不佳而付不出營養午餐費，與家庭環境尚可支付營養午餐的學童，在用餐時形成兩個群體分開而坐的景象。他認為每一個弱勢孩子都應該有一口飯吃、一本書讀及一個快樂的童年。他期許在座參加「飛颺營」的同學，無論是接受中華安得烈慈善協會協助，或是以一己之力幫助他人，未來都要持續將愛心付諸行動。

韓國瑜說，他雖然身為立法院長，但是從來不敢以身為政治人物或者其光鮮亮麗而感到驕傲，看到許多無法得到幫助的弱勢者，都需要政府特別關照，而政府力量不足之處，就有賴像中華安得烈慈善協會等民間團體來補充，幫助社會。

韓國瑜認為，社會上有三種令人敬佩且重要的人：教育家，春風化雨教育下一代；慈善家，願意幫助不同族群跟弱勢群體；最後一種是政治家，帶領國家高瞻遠矚，善用優秀人才為全民服務。