大S前夫汪小菲今年5月梅開二度與台灣女友馬筱梅（Mandy）結婚，但張蘭對前媳婦的攻擊卻沒有停歇。昨(20日)張蘭再曬出葛斯齊影片，指汪小菲前女友張穎穎過去疑似和大S有聯繫，影射兩人聯手設局害汪小菲，引來張穎穎怒發文反擊。有網友虧：「彷彿已經看得到小(筱)梅撕汪小菲和張蘭的情景了」，引來張穎穎丟出11字預言。

張穎穎昨再度回嗆張蘭，接著又分享有人在Mandy照片下方標註張穎穎的照片，無奈說：「我猜到了每次都是拿女人出來擋槍，撅起屁股我都知道他要拉屎還是放屁，一生離不開女人的老大兒！」並表示：「願不要再被拍到和別的女孩子，定要長廂廝守（雖然對女孩子是個詛咒）」，有人問好像已經看到未來Mandy開撕張蘭的情況，張穎穎則回了11字：「但願平和，雖然知道不可能」。

張穎穎強調自己沒有要攻擊Mandy。（圖／翻攝自張穎穎YY微博）

張穎穎還不斷強調沒有要攻擊Mandy，「別罵女生​​哈，罵男的總沒錯」。另外有人問：「這個梅是跟你分手之後認識的還是之前啊？怎麼看到說他們早就認識了」，張穎穎沒直接回應，只說：「很多網友有照片啊，我沒保存」。

網友好奇問張穎穎關於汪小菲的戀愛史。（圖／翻攝自張穎穎YY微博）

張穎穎無奈說自己每次都是被迫反擊。（圖／翻攝自張穎穎YY微博）

還有吃瓜網友說：「張蘭噴了大S數月數年都不累，你得向她這個企業家多學。」張穎穎無奈說：「她噴有錢賺我噴沒錢賺，薑的還是老的辣。」也有粉絲心疼說：「有一說一，分開後穎穎沒有詆毀過一句對方」，張穎穎氣說：「真的！ ！ ！我每次都是被迫出來回應！」此外還有人反問：「你應該很開心吧，都快不記得你了，這下流量又來了，你們雙贏啊」，張穎穎傻眼說：「這種開心給你要不要」，有人勸張穎穎為了名聲冷靜，她則拋出一句：「我早就沒有名聲了，廢墟穎」。