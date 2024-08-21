新鮮蔬果含有豐富的植化素。腎臟科醫師江守山分享有位60歲男子，2年內連續置放5根心血管支架，依然胸痛，束手無策下，他建議男子多吃蔬果，男子自此戒掉紅肉，只吃魚肉，每天再吃5種顏色的蔬果，之後2年沒有再胸痛，而且做了心導管術，發現心臟血管健康大幅改善、有如翻新。

江守山上「健康好生活」節目中指出，肉類相對蔬菜，營養上是單調的，肉類唯一功能就是提供完全的蛋白質，可是植物不一樣，植物為了對抗陽光、蟲害，生成很多植化素來對抗，人們食用對促進心臟血管很有幫助。

江守山說，上述60歲男子有慢性腎功能不全，曾在2年內做了2次心導管，擺了5根支架，卻又再發生胸痛，心臟科醫師認為男子有著很嚴重血管鈣化，血管從頭到尾看起來都很狹窄。

「你如果今天忠孝東路堵住，你繞路就OK，前後的路都是寬的，可暢通無阻，如果是一條小巷子，繞道沒意義，繞道後依然還是小巷子」，因此心臟科醫師告知男子沒法再置放支架，也不能做心臟血管繞道手術。

江守山說，男子來找他，說自己成天胸痛，該怎麼辦？什麼都不能做，不是叫他去死，他建議男子把會傷害血管東西拿走，男子開始不吃紅肉，只吃魚，吃魚素，每天再吃5種顏色的蔬果，接下來的2年，都沒有再發生胸痛。

江守山說，男子有回走在中山北路上，因血壓問題，頭暈坐在路邊，被路人送到醫院，醫院醫師為男子做了心導管術，並調出男子2年前心導管影像，兩者比對下去，還以為是2個病人，男子心血管狹窄情況，改善了很多，「讓一個人心臟血管在2年之內，完全翻新」，他認為與男子大量吃蔬果有關，因為蔬果裡有很多植化素，因此改善了男子的心血管健康。