據估計，台泥將因此最多增加460萬歐元（約新台幣1.63億元）。

台泥強調，NHOA S.A.私有化後，光每年省下的上市及監管行政成本和費用就超過500萬歐元，將有助提升NHOA營運效能。

台泥認為，NHOA作為上市公司，做決策時必須考慮資本市場的期望、上市監管成本及股價波動的敏感性，使得公司長期發展策略容易受箝制。NHOA私有化後，除簡化組織架構、減少上市及監管所需的行政成本和費用外，台泥更可直接為NHOA提供財務上的支持，極大 化技術及市場資源整合，創造更大的綜效，並提升運營的彈性，以支持NHOA與台泥企業團的深度策略合作，包括強化NHOA與台泥另一子公司葡萄牙Cimpor及台泥儲能在歐洲市場的合作。

台泥指出，在今年6月13日發布收購資訊後，台泥名下NHOA S.A. 持股已達到 92.21％，但NHOA因收購而成立的特別審查委員會對台泥提出的每股現金價1.1歐元表示不同意見，因此經過台泥8月20日臨時董事會決議，將每股現金收購價格由1.1歐元提高為1.25歐元。