一名網友日前參加高中同學會，發現有高中同學開著保時捷來，同學說因為當網紅失敗，改行當室內設計師，薪水一路往上升，一個月能接3到4個案子，要是有豪宅案，分紅加上底薪，一個月薪水破40萬，讓領43K的網友嚇傻，「這麼賺喔」。

原PO在Dcard發文，6月去高中同學聚會，觀察到有些同學騎車，也有的人已經買車，但其中一個同學竟開2023年保時捷SUV，本以為是個「全額貸款來裝B的同學」，但聊天時這位開保時捷的同學透露，高中時想當網紅，但沒經營成功，之後聽爸爸建議改往室內設計領域發展，結果一飛衝天，原本一個月底薪3萬3，半年後升到底新6萬，還不包含分紅。

原PO說，同學待的公司算大間，以一個180萬的案子來說，分紅就有3萬6000元至4萬3000元，其餘的要給公司和下游廠商，一個月大約被派到3至4個案子，只要有一個是豪宅案，底薪加分紅，月薪破40萬不成問題，讓他聽了傻住，直呼「這麼賺喔，我做烘培薪水了不起也才4萬3」，想改行去當室內設計師。

貼文PO出後，引發網友熱烈討論，「有背景、家裡支持的設計師當然賺，沒有背景的設計師...真的就是連房子都買不起」、「要有人帶，高中同學工作穩定，下班無聊有去上設計繪畫課，後來有朋友開設計工作室，找她從助理設計師開始做，起薪3萬，隔幾個月就加1萬，慢慢把底薪提高，不到1年就6萬了，後來接的案子抽成款項到位，年收直接暴漲」；但也有人表示，「他運氣好，大部分設計師是很辛苦的，滿多設計公司是沒分紅只有月薪」。