地瓜美味又營養，一名主婦分享，用電鍋也能把地瓜烤得鬆軟香甜，還會出蜜。首先在電鍋裡放上蒸架和大盤子，在盤子中間倒扣一個碗，將地瓜擺在盤子的周圍，外鍋加2杯水蒸熟；接著把電鍋內的東西取出，鋪上烘焙紙，放上剛蒸熟的地瓜，不用加水，直接按下開關加熱，跳起來後悶5分鐘，重複動作3次，香噴噴的烤地瓜就出爐了。

一名女網友在臉書社團「家常菜」發文分享用電鍋烤地瓜的方法，先在電鍋裡面放入蒸架和大盤子，在盤子中間倒扣一個碗，把地瓜放在盤子的周圍，外鍋加2杯水，按下開關蒸，跳起來後悶5分鐘，拿竹籤刺地瓜最厚的地方檢查熟度，如果沒熟可以再倒水蒸一次。

原PO表示，地瓜蒸熟後，把電鍋裡的東西拿出來，在外鍋內鋪上一張烘焙紙，把剛蒸好的地瓜放在烘焙紙上，不用加水，直接按下開關加熱，跳起來後再悶5分鐘，重複以上動作3至4次，烤出來的地瓜鬆軟香甜，還會出蜜。

原PO補充說明，如果家裡有氣炸鍋，可以先用電鍋把地瓜蒸熟，再放到氣炸鍋裡面烤，較省時；也可以直接把生地瓜放進氣炸鍋烤熟，不過要花比較長的時間，大約需要半小時。