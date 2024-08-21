國民黨主席朱立倫正在美國出訪，今日中常會仍如期舉行，由副主席連勝文首次代理主持，連勝文表示，基隆市長謝國樑每天戰戰兢兢的認真工作，也很努力實踐對基隆所承諾的各項政策。「一不收錢，二也沒有A錢」，所以沒有任何正當性來進行這樣惡劣的罷免行為，呼籲所有黨內同志參與這場反惡罷的「聖戰」。

罷免基隆市長謝國樑案10月13日投票，國民黨將於9月6日舉辦大型造勢力挺謝國樑。國民黨今天中常會，由於朱立倫正在美國訪問，由副主席連勝文代理會議主席。連勝文喊話，不是不投票就是幫助謝國樑，懇請大家動員基隆的親朋好友，一定要積極出來投下「反對罷免」。

連勝文指出，這次罷免是反改革力量的匯聚，民進黨過去八年來一黨獨大，透過侍從資本主義所形成龐大利益團體的反撲，就是為了要「重選」，民進黨不願意面對、不接受國會少數的現況，所以要把整個棋局「翻桌、翻掉」，棋局弄亂之後想要重選。

連勝文表示，這次牽一髮而動全局，反惡罷的重要工作不只是以國民黨為主，是結合所有在野黨陣營，進行改革力量與反改革力量的對決，也是捍衛台灣民主的關鍵戰役。

連勝文強調，民進黨推動這次惡劣罷免行為還有很重要目的，就是要以此過程脅迫、威脅立法委員，如果未來敢通過任何會衝擊到民進黨龐大的金錢利益，或影響民進黨權力部局的做法，就馬上在國會議員的選區推動罷免，「唇亡齒寒、牽一髮而動全局」，民進黨把基隆當作是權力部局的破口，我們決對不能讓他們實現。