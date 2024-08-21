王陽明日前宣傳新片《角頭－大橋頭》，因為「娘炮」用詞爭議在網路社群遭炎上，他21日出席媒體餐敘，是事發後首度現身，表示：「我只是單純想做不同的宣傳方式，的確跟監製討論過，我的確宣傳過頭了，我真的寫了娘炮，的確不妥當，那不是我的本意跟用意，我能理解他們為什麼不開心，但我沒有要去傷害任何人。」

王陽明接著說：「我覺得我只能接受，我沒得選，要真的有這麼多人不喜歡我，我也只能這樣子，希望有一天他們能來認識我，或許又會喜歡我。」並表示自己能理解為什麼會延燒成現在這樣子，「我有學到了，會學習當一個更小心的人、當更好的男人。」這周他將繼續為電影催票跑映後座談，屆時是否願意和影迷比愛心？他說：「到時候就知道了。」

王陽明近日因「娘炮」用詞爭議遭炎上。（圖／中時資料照）

替王陽明發聲的電影監製張威縯也說明：「發生那天，他（王陽明）是沮喪的，沒有人笨到要去傷害群眾。很多人要他道歉，但我們不知道要從哪裡道歉，道歉跟不道歉，都不會有人原諒你，全台灣已經有幾10萬人（影迷）變成8+9，那8+9是好的還是不好的？」