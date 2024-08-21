今年上半年永豐金EPS達0.99元，朱士廷表示，下半年總經環境和資本市場變化，相較上半年的確挑戰較多，但依然樂觀看待。

法人認為，去年永豐金EPS為1.62元，今年下半年EPS只要能高於0.63元，就能優於去年。

朱士廷表示，資產規模的成長和獲利與策略有關；在資產的成長上，資產要以什麼方式增加，以永豐金而言，會以證券和銀行為核心。例如永豐銀行今年宣布將分三階段收購柬埔寨第一大微型存款金融機構 Amret 100% 股權。

朱士廷表示，永豐金在2018年資產為1.6兆元，2020年突破2兆元，而2024年7月則再突破3兆元，希望未來5年內資產能再增1兆元。資產的成長大致有2類，一是有機成長，一是併購。以有機成長來擴增資產規模的速度慢，而觀察過去以來金控的併購，大至是以「雙引擎」為策略主軸，如「銀行為主金控併購證券」、「以證券為主金控併購銀行」、「以壽險為主金控併購銀行」等。

朱士廷強調，永豐金未來併購主軸很明確，就是以「銀行和證券」為標的，併購的對象可能是國內也可能是國外機構。併購除了擴大資產規模外，也必須能達到強化營業韌性的功能，也就是「互補」。

對於中信金「公開收購」新光金的消息，朱士廷也從同業的角度分析，公開收購需要主管機關核准，價格也必須讓投資人合意。