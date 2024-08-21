行政院長卓榮泰21日出席「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際自動化工業大展」暨同期展會聯合開幕典禮。（羅永銘攝）

來自台中的潭子精密機械股份有限公司，為台灣凸輪製造領域的主要業者之一，展示最新的高速滾齒凸輪分割器和小型伺服換刀機構。（羅永銘攝）

來自台中的潭子精密機械股份有限公司，為台灣凸輪製造領域的主要業者之一，展示最新的高速滾齒凸輪分割器和小型伺服換刀機構。（羅永銘攝）

來自台中的潭子精密機械股份有限公司，為台灣凸輪製造領域的主要業者之一，展示最新的高速滾齒凸輪分割器和小型伺服換刀機構。（羅永銘攝）

來自台中的潭子精密機械股份有限公司，為台灣凸輪製造領域的主要業者之一，展示最新的高速滾齒凸輪分割器和小型伺服換刀機構。（羅永銘攝）

Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展21日在台北南港展覽館登場，本次會展共匯焦全球1200家科技製造業廠商，集結自動化、機器人、3D列印、智慧模具、物流與物聯網、冷鏈科技、雷射應用、流體傳動與機械要素等九大領域主題多達4500個展位，呈現各級工廠的數位轉型趨勢，以及產業鏈上、中、下游各環節的軟硬體設備系統整合方案。在全球各領域都聚焦在AI技術如何為產業帶來新的發展契機上，由AI所帶動的智慧製造、革新產業鏈及提升生產效率和競爭力。都能在本次的展會中展現AI技術的突破性應用，尤其是自主學習與數據分析的機器人技術，更突顯人工智慧在引領工業發展佔有不可或缺的前瞻角色。

行政院長卓榮泰出席開幕典禮，致詞時表示機器人不僅可以用在商用，在戰略目的上也要長足發展，40年前機器人就像玩具一樣，但是到了今天無論在餐廳、長照甚至旅館都可以看到機器人，可以提供更多的服務，功能也逐漸健全，也代表著產業界突發猛進；並強調機器人不僅可以在商用，也有重要的戰略意義，因此台灣的機器人產業要長足發展攸關國家的安全。

來自台中的潭子精密機械股份有限公司，為台灣凸輪製造領域的主要業者之一，在此次的展會中，展示最新的高速滾齒凸輪分割器和小型伺服換刀機構。這些產品具備高精度定位和高效運動控制的優勢，廣泛應用於自動化設備和精密製造領域。