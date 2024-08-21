基隆市警察局本月1日執行「淨牌專案」，查緝偽變造車牌，昨日將10位假車牌車主逮捕到案，依偽造文書等罪移送基隆地檢署偵辦。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市警察局本月1日執行「淨牌專案」，查緝偽變造車牌，昨日將10位假車牌車主逮捕到案，依偽造文書等罪移送基隆地檢署偵辦。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

全台偽變造車牌案件日益增多，基隆市警察局本月1日起配合內政部警政署執行「淨牌專案」，並與新北市政府警察局共同查緝偽變造車牌，於清查時鎖定李、蔡等10名特定車主，經比對相關資料及影像後，昨陸續將10人逮捕到案。警方表示，經詢問後得知，假牌車主大部分是因為超速車牌被扣，無法開車上班，便上網購買假車牌懸掛，警方將10人依刑法偽造文書等罪移送基隆地檢署偵辦，並持續向上追查來源。

市警局表示，基隆市刑大偵二隊小隊長邱惠進、偵查佐許暐昕，8月初發現轄區有出現偽造車牌後，隨即到監理站調取資料，得知有部分車輛的車牌已經超速、酒駕遭到扣牌，卻仍用相同的號碼上路，相當可疑，隨即布線，鎖定涉案車輛，並報請基隆地檢署檢察官林渝鈞指揮偵辦。

檢警昨日見時機成熟，與交通隊級第二、第四四分局等單位，兵分多路將涉案人帶回詢問，並查扣數十面偽造車牌，除了網購鐵製的之外，還有塑膠製、紙製車牌。

據了解，被逮捕的李、蔡姓男子，大多因為超速被罰吊扣車牌，為能再次上路，透過網路花費7到9千元不等費用，購買與原先車牌相同的仿製車牌上路，作工相當逼真，不細看難以辨識。另外，也有重型機車車主訂製不到重機車牌，便自行製作塑膠車牌上路。

市警局表示，使用偽變造車牌行駛道路等情事，除依道路交通管理處罰條例第12條處最高罰鍰新台幣10800元外；另製造、販售、使用偽變造車牌者亦將違反刑法第212條、216條行使、偽造變造特種文書罪論處，民眾切勿以身試法。