觀光署長周永暉表示，「台日32同名車站」活動涵蓋台灣北、中、南、東各區，讓參與活動的日本學員可以從環島鐵路32個車站來體驗台灣。透過活動讓學員開發鐵道小旅行，期待回到日本後再號召親友來台深度旅遊，進而促進地方小站活絡，加強區域旅遊發展。

台鐵公司說明，「台日32同名車站」活動始於2014年，精選台灣與日本鐵路，擁有相同名稱的32座車站，透過串連這些車站的故事，展現台日鐵路文化的共鳴。十年後以「青春列車」為主題，鼓勵年輕世代加入鐵路旅遊的行列，成為台日鐵路交流的新推動者。

台日32個同名車站中已有5座締結為姊妹車站，分別係JR四國的松山站、山陽電鐵的龜山站、越後心動鐵道的關山站、信濃鐵道的田中站、JR九州的日南站，台鐵公司藉由與日本鐵道公司締結的契機，帶動兩國鐵道觀光發展。

台日32個同名車站位於台灣各地，內有台鐵公司一等站至三等站及簡易站等，其命名皆有其歷史典故，或取吉祥之意，名含松山站、板橋站、桃園站、富岡站、富貴站、竹中站、橫山站、大山站、豐富站、日南站、清水站、豐原站、追分站、大村站、田中站、水上站、新市站、大橋站、岡山站、竹田站、東海站、中里站、龜山站、大里站、新城站、平和站、豐田站、南平站、大富站、瑞穗站、池上站、關山站。