充足的睡眠對健康至關重要，但到底該睡多久才好？對此，營養師吳映澄表示，其實不同年齡層所需的睡眠時間各不相同，並列出各年齡的「最佳睡眠時間」，其中嬰幼兒和青少年都需要更多的睡眠，來幫助成長發育，而成年人以7～9小時尤佳，65歲以上老年人則是7～8小時。

吳映澄在個人粉專發文表示，睡眠困擾已成為現今社會的文明病，無論睡太多、睡太少都會對健康產生不良影響。她並整理出美國國家睡眠基金會（NSF）針對各年齡層所提出的每日「建議睡眠時數」，以供民眾參考：

●新生兒（0～3個月）：14～17小時。

●嬰兒（4～11個月）：12～15小時。

●幼兒（1～2歲）：11～14小時。

●學齡前兒童（3～5歲）：10～13小時。

●學齡兒童（6～13歲）：9～11小時。

●青少年（14～17歲）：8～10小時。

●青年（18～25歲）：7～9小時。

●成人（26～64歲）：7～9小時。

●老年人（65歲以上）：7～8小時。

吳映澄指出，每人對於睡眠的需求量有很大的個體差異，不妨參考以上建議的睡眠時間，找到適合自身的「最佳睡眠時間」。

吳映澄指出，嚴重的睡眠不足，除了可能導致高血壓、肥胖、糖尿病和免疫系統等疾病外，還可能會引發焦慮症、憂鬱症、妄想症，甚至產生幻覺。若兒童睡眠不足，則可能造成過動。她說，每人對於睡眠的需求量有很大的個體差異，不妨參考以上建議的睡眠時間，找到適合自身的「最佳睡眠時間」。

另外，睡眠與癌症也有著密切的關係。胸腔暨重症專科醫師黃軒先前提到，有研究顯示，夜晚睡眠不足，會減少褪黑激素的產生，一旦缺乏，可能會導致有睡眠障礙的女性，更容易罹患乳癌和卵巢癌。另外，長期嚴重的晝夜節律生理時鐘失調，也會導致體內免疫功能物質分泌減少，降低身體的免疫能力。因此，所謂保證充足的睡眠，就是「不要熬夜、不要日夜顛倒」，有助於降低患癌風險。