台股7月中下旬開始經歷了川普的「保護費」言論、科技股財報不佳、美國就業數據牽動經濟前景不佳、日圓套利平倉潮等利空，而近日台股反彈，從19662.74點上彈至周三盤中最高22545.89點，受到美國初領失業救濟金人數減少、零售銷售佳等消息，大盤短短11個交易日上漲2883.15點或14.66%，不過近期台股缺量反彈，大型股漲勢無力，季線有阻，市場態度謹慎、籌碼面穩健有撐，反觀中小型股表現空間大，櫃買指數已居季線之上。

康和證券投資總監廖繼弘表示，短期市場關注美國聯準會(Fed)主席鮑爾於全球央行年會發表演說、下周三盤後輝達財報公布，預估短期持續高檔震盪，緩步消除上面壓力，以時間換取空間。預估鮑爾演講以降息為定調，不過降息時程與力道，可分兩套劇本觀察，即9月降息一碼，顯示通膨趨緩、經濟有韌性，降息有序；不過若急降兩碼，恐引發市場擔憂經濟不佳才降息，目前市場仍期待美國經濟軟著陸，後續也持續觀察美國失業、零售銷售、民間消費等經濟數據公布。

台股無量高檔震盪，廖總監認為，行情很強要有三指標，月線要往上助漲、月均量往上、九周KD值，目前量能不足，九周KD值收斂卻尚未往上，目前短線強勢，但中期向上仍相對不足。目前操作上，科技股可持續觀察台積電相關、CoWoS、NVIDIA GB200概念股、蘋概、摺疊手機、光通訊、機器人、重電、金融高股息等，其中下周輝達財報公布，雖然大型電子股有題材，但缺量難展身手，布局亦步亦趨，而可留意強勢中小型股。

展望9月台股，廖總監認為，即便有蘋果新機、降息題材，但要大漲仍待觀察，預估市場仍緊盯經濟變化、旺季效應，11月更有美國大選不確定因素，不過以歷史紀錄，第四季股市可期，預估不確定因素減緩，加上AI中長期題材仍強大，今年11、12月至明年第一季台股有機會再創新高。

台股貢獻度來看，雙金搶珠的新光金(2888)收漲0.65元或5.51%，貢獻大盤3.3點；遠傳(4904)、統一(1216)、鼎固-KY(2923)、台灣大(3045)、富邦金(2881)、儒鴻(1476)、萬海(2615)也均貢獻1點以上。然大盤收跌近200點，權值王台積電(2330)收跌15.00元或1.54%，收在958元，拉低大盤指數120.94點，聯發科(2454)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)也分別拉低14.78點、12.92點、3.40點；搶親事主中信金(2891)則收跌1.30元或3.71%，同樣拉低指數7.75點；AI概念如緯穎(6669)、廣達(2382)、欣興(3037)、台達電(2308)等亦拉低大盤2點以上。

除了電子走勢疲弱，營建表現不同調，鼎固-KY(2923)漲停，但央行「不動產減降令」持續發酵，京城(2524)觸及跌停。