前身為「花蓮港陸軍兵事部」辦公室的松園別館，經花蓮縣政府修復後委由廠商進駐營運，不過受大環境影響，加上0403花蓮強震及凱米颱風重創花蓮觀光，參觀園區人潮每況愈下，業者忍痛決定園區將營運至8月底，9月初閉園撤場。（羅亦晽攝）

前身為「花蓮港陸軍兵事部」辦公室的松園別館，經2004年花蓮縣政府修復後委由廠商進駐營運，不過受大環境影響，參觀園區人潮每況愈下，加上0403花蓮強震及凱米颱風重創花蓮觀光，對業者來說更是雪上加霜，因此忍痛宣布園區將營運至8月底，9月初閉園撤場。

座落在花蓮市松園台地的「松園別館」，基地面積約1.38公頃，於1943年日據時期所建，當時為日軍在花蓮最高軍事指揮中心，也是徵兵單位，稱為「花蓮港兵事部」，主體建築為折衷主義形式的磚木及RC混合二層洋樓建築，且1、2層樓皆設有拱廊及日本瓦頂。

二次大戰結束後，「松園別館」由國民政府接管，1996年層傳出主管單位將售予財團，經地方積極搶救後，順利獲得保留，2000年由縣府編訂為「歷史風貌專區」，2002年展開修建，2004年修復落成啟用，委由廠商營運，業者除將園區打造成花蓮重要的歷史及人文空間，每年11月也會辦理「太平洋國際詩歌節」，慶祝開園日。

怎料大環境影響，參觀「松園別館」人潮逐年遞減，業者雖咬牙苦撐，但今年卻碰上強震與颱風，重創花蓮觀光產業，營運團隊儘管內心百般不捨，但還是決定撤出園區。

松園別館負責人羅曼玲證實，團隊營運只到今年8月底，並代管到9月，之後應會休園1個月並交由退輔會做後續規畫；團隊雖然不在園區經營，但松園別館依然存在，也不會消失，希望民眾不要忘記它。

羅曼玲坦言，團隊自松園別館修復後就進駐經營，一切都是從無到有，撤出園區內心真的相當不捨，不過颱風造成園區百年老樹及5至6棵20多年的老松樹倒塌，加上過去樹醫也建議要讓園區休息，休園期間或許可以讓園區生態休生養息，用最好的樣貌與民眾再度相見。