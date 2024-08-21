台鐵公司與微風慈善基金會，21日邀唐氏症基金會的唐寶寶們，體驗一日站長活動並享受美食。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵公司與微風慈善基金會今上午攜手辦理一場充滿愛心與教育意義的活動，和唐氏症基金會的唐寶寶們一同前往位於樹林的山佳車站，深入了解新站及舊站的歷史文化，一起享受充滿趣味的鐵道之旅。

山佳車站為台鐵一座具獨特魅力的車站，保存著歷史悠久的舊站建築，並存著結合現代化設計的新站，使山佳車站成為鐵道迷了解台灣鐵路文化的最佳場所，也是台灣鐵道發展的重要見證之一。

今由台鐵文化志工隊進行專業導覽，為唐寶寶介紹新舊交融的特色，中午時分，微風慈善基金會與台鐵公司邀請唐寶寶們到微風台北車站2樓主題餐廳用餐，台鐵公司董事長杜微親自將具台鐵特色的鐵便當盒及「平溪深澳線-托特袋」一一發送給唐寶寶們，除了提倡環保外，也希望這份伴手禮可以讓大家回想起今天的美好的時光。

為讓唐寶寶們留下更多鐵道回憶，特地安排一日鐵路站長活動，唐寶寶們戴上站長帽，臉上洋溢著興奮地笑容，期待地拿著山佳獨有的放大版車票，每一位唐寶寶們拍下珍貴的拍立得照片，作為美好的回憶帶回家。

杜微表示，今活動不僅讓唐寶寶們體驗到鐵道文化的魅力，也讓他們在實踐中獲得成長與快樂，希望藉由這樣的活動，讓更多人關注並支持唐氏症基金會，攜手共創一個更加包容和友善的社會。

微風慈善基金會、台鐵公司與唐氏症基金會希望透過此次的愛心行動，喚起社會對於唐氏症的認識和關注，用實際行動支持公益事業，為社會帶來更多的愛心和正能量。