建新第二季每股盈餘1.18元、季增81.5％、年增93.4％，毛利率36.5％較去年跳升逾8個百分點；累計上半年每股盈餘1.83元，年增17.3％。上半年子公司安順、建通的裝卸業務主打環保密閉式煤倉，「不落地、不揚塵、密閉式」自動卸煤可減少高汙染，獲得國內塑化大廠採用，目前密閉式煤倉主要客戶，分別為石化業、汽電共生廠、造紙業等，也帶動上半年轉盈。

柯勝鐘指出，公司專營台北港、台中港、高雄港等三大碼頭的裝卸、倉儲、物流。其中，台中與高雄港的環保裝卸，均獲得客戶採用。台中港區的煤炭裝卸及其他散雜貨一年可裝卸約500萬噸，市占率近5成；高雄港煤炭年裝卸量約220萬噸，未來產能利用率有機會再提升。

累計前7月營收16.3億元，年增32.1％。下半年有三大動能，分別是銅土客戶有機會重新回流、紙業運輸新業務、印度塑化需求旺盛。第四季有機會再新增一個每年30至40萬噸的銅土客戶。此外，塑化產品的太空裝袋出口，包含酯粒、PTA等運輸至印度的需求龐大，也將是未來潛在動能。