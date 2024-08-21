新北市板橋區縣民大道一段，日前瘋傳一段長達20多秒的車震影片。有駕駛行經該路段時，竟直擊一輛白色共享汽車在原地劇烈上下晃動，讓人不由得聯想乘客是否正在進行「愛的連結」，畫面流出後掀起熱議。

一名民眾指出，近日開車行經新北市板橋區縣民大道一段時，發現附近一輛白色共享汽車在前面停等紅燈時，轎車忽然在原地劇烈震動，頻率相當高，並附文稱「紅桃姐姐快一起搖」。事發後，網友將這段影片上傳至臉書社團「爆廢公社」，可以看見轎車上下搖晃大約長達20多秒，由於適逢停等紅燈之際，也迅速引發側目。

該貼文曝光後，網友紛紛打趣回應：「後車人客很嗨喔！可能他們也在聽芭比的歌喔！」、「前面開車後面在搖嗎」、「總裁省力模式」、「裡面的人應該是在跑步吧？」、「最新的動能發電車」、「這避震不行」。

另外，也有網友認為共享汽車上的乘客如果確實正在發生性行為，恐大有不妥，並質疑：「不是自己的車就這樣隨便亂搞，真的很缺德」、「可憐的iRent」。