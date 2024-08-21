因染毒成為傳播妹的小鈺（化名），2021年間因意外懷孕而尋求戒毒，透過台中市衛生局「藥妳好孕、衛妳守護」女性藥癮者輔導計畫脫離以性換藥不堪的過去、迎接女兒誕生；衛生局統計該計畫自2021年開辦以來，已累計收案達133人，提供女性藥癮者心理支持、育兒資訊和資源轉介，幫助她們翻轉人生。

年近30歲的小鈺出生在小康之家，成長過程中與母親的衝突不斷，母親強烈的男尊女卑觀念與父親的性別平等思想形成鮮明對比，而父親的早逝讓母女關係更加緊張，叛逆的小鈺在青春期階段離家出走，陷入毒品的深淵，最終因經濟壓力輟學，並淪為傳播妹，以性交易換取毒品。然而，在得知自己懷孕後，小鈺意識到自己需要改變。

透過轉介，小鈺加入衛生局「藥妳好孕、衛妳守護」女性藥癮者輔導計畫，輔導過程中，小鈺逐漸認識到孕期產檢的重要性，並在心理支持的幫助下開始戒癮，過程難然充滿艱辛，但她並未放棄，也藉助家人的支持和衛生局的專業輔導，最終擺脫傳播妹渾渾噩噩的過去，踏上重生之路並迎接女兒的到來。

台中市衛生局長曾梓展表示，「藥妳好孕、衛妳守護」女性藥癮者輔導計畫，從懷孕到生產以及幼兒滿6歲等過程，關懷服務不中斷，該計畫自2021年開辦至今已累計133案，平均每月輔導約75-85人次。

曾梓展表示，小鈺的故事只是眾多成功案例之一，這個計畫正在用它的實際行動，為陷入藥癮泥沼的女性帶來希望與改變，衛生局將繼續推動這樣的輔導計畫，期望更多的女性藥癮者能夠擺脫毒品、迎接新生。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！