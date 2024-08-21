一名女子近日在桃園車站外廣場目擊，一對夫妻帶一名打赤腳的幼兒乞討，她擔憂小孩的處境，將其PO上網後被轉發，不少在地人說上下班路過看到很多次，見小孩被當成行乞的工具感到很心疼，貼文釣出自稱是桃園市社會局前社工的女網友表示，過去曾提供多個工作機會，他們也有固定住居所，小孩健康也無問題，提醒看到不需要給錢或餐盒，「畢竟有人給錢，他們就不會想付出勞力去工作。」

原PO周日（18日）於《Threads》上傳一張照片，只見桃園車站外，一對男女坐在廣場兩側，向路人乞討，兩人的中間還有一名打赤腳的幼兒，讓她忍不住多看幾眼，「有單位可協助幼兒嗎？」從她上傳的圖片來看，車站外的磁磚地多處破裂，讓人擔心幼兒會因此受傷。

圖文被轉發到地方臉書粉專《桃園都》，有網友說，上下班路過看到很多次，小孩很可愛，卻被當作行乞工具，感到很心疼。桃園市議員黃瓊慧在臉書粉專轉述社會局說法，社會局表示，先前已有介入協助過，小孩的父親之前有工作並持續領取補助，近期因受傷無法到工地上工，才又開始乞討，強調這對夫婦不是第一次帶著孩子行乞。

另外在《Threads》也有一名自稱是桃園市社會局前社工的女網友說，社會局提供給這個家庭很多工作機會、急難救助等服務，也多次提醒利用兒少行乞是違法的，且實際訪視觀察小孩非常健康、狀況良好，也有穩定的居住所，並未露宿街頭，因此未達社工可以安置孩子的條件，除了勸阻外沒有有效辦法能解決。

社會局前社工留言呼籲大家不要提供現金或餐盒。（圖／翻攝自threads）

女網友強調，若大家看到這對夫妻，不需要特別提供大筆現金或餐盒，畢竟有人給錢，他們就不會想付出勞力去工作，看到可以協助通知附近的鐵路警察，警方接獲通報會再跟社會局聯繫。