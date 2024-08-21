賴清德總統嫡系大將台南市立委林宜瑾今（21日）服務處跟立法院辦公室皆遭搜索，也是繼前行政院發言人陳宗彥性招待遭起訴、李孟諺被爆婚外情後，第三個嫡系愛將出事。前立委郭正亮認為，賴清德上台後應該是向檢調下令，前總統蔡英文任內被壓住的案子都可以舊案重辦，但賴也不會了解到每件案子的細節，沒想到林宜瑾也出事，雖不像是被辦助理費案，但檢調應該有一定的事證，接下來會先找汙點證人。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，林宜瑾辦公室被搜索，傳出是助理費案或是標案爭議，但助理費應該會約談助理、找汙點證人，檢調會去搜索辦公室應該是想找有沒有藏現金，懷疑立委的個人電腦有作帳的紀錄，而且檢調手中應該是有一定事證，法院才會開搜票。郭補充說，台南市藍營議員林燕祝曾指控林宜瑾的特助，過去在議會期間用私人公司名義拿市府各局處的標案。

郭正亮認為，賴清德在上任後，檢察總長、檢調應該有與賴清德討論過去被壓住的案子，賴清德就下令「蔡英文任內壓的案子都不認，全部都放手去辦」，像前桃園市長鄭文燦的案子被壓了七年才重辦，賴也不會了解案子的細節，沒想到有一個案子就是自己的嫡系立委林宜瑾。

郭正亮指出，林宜瑾的案子檢調過去應該有資料，只是在蔡英文任內被壓住，所以接下來還會有一些過去被壓住的案子爆出來，但也不用期待會辦到光電案、爐渣案的等級，這期望太高。

郭正亮判斷，林宜瑾的案子檢調有一定的事證，當時也有引起注意，所以現在舊案重辦，檢方會先找能變成汙點證人的關鍵人物，所以林宜瑾台南辦公室的會計就先被約談。