中信兄弟「Passion Sisters」啦啦隊女神短今，甜美臉蛋加上傲人34E魔鬼身材，Instagram超過30萬粉絲追蹤，人氣居高不下。常在社群分享私下日常的她，透露日前試穿泳裝時，店員不僅幫忙「喬奶」，事後還被對方認出來，直呼：「怎麼有點害羞啦！」

短今表示上完舞蹈課後去逛街，在泳裝店挑了喜歡的泳衣試穿，由於要買的墨鏡剩最後一個，便決定到分店買一副新的。店員除了主動告知分店位置，還把結完帳的泳衣拿到門口給她，而在跟對方道謝後，店員居然微笑回應：「你跳舞很好看」，這才發現即便素顏出門，還戴著口罩及鴨舌帽，依舊被對方認出來。

短今擁有超高人氣。（圖／sammie_923 Instagram）

不過下一秒卻讓短今害羞不已，原來是回想到試穿泳衣時，對方居然有幫忙「喬奶」，讓她羞怯表示：「怎麼有點害羞啦，但還是謝謝你，很親切的幫我服務」。此篇PO文底下湧現大批網友留言：「從你的外表穿著就有辦法認出你」、「沒認出短今才讓人錯愕吧」、「你這個身材很難認不出來」、「身高是蠻好認的啊，羨慕店員真的好幸福」。

短今遭酸民嘲諷層級水準不夠，不應該參與國際賽事應援活動。（圖／sammie_923 Instagram）

短今日前遭網友質疑層級水準不夠，要求她不要再自告奮勇、自命請纓參與國際賽事的應援活動，甚至認為她遠遠不如峮峮、一粒等啦啦隊員。對此，她高EQ回覆對方：「謝謝你的建議，但國際賽的人員選擇是由球團和中職決定，不是我自告奮勇就能參加，我們中信兄弟啦啦隊的每一位成員都非常優秀，一定都很適合站上舞台」，接著跟對方嗆明：「至於你其它的想法，我只能說懶得鳥你」，接著附上日本媒體對她的新聞報導，證明自己確實有那個價值。