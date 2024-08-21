桃園鐵路地下化工程持續推進中，平鎮區環南路地下道將施作地下化軌道箱涵連續壁及鋪設平面臨時軌，8月24日起將分3階段封閉部分車道，地方憂心交通癱瘓，平鎮警分局及市府交通局配合交維計畫，推估8月30日及9月2日開學後早晨尖峰時段會最塞，提醒用路人留意提早改道。

鐵道局規畫環南路地下道封閉採3階段施工，第1階段封閉東西向內側各1車道)，第2階段封閉東側快車道及外側機車道，第3階段則封閉北側快車道及外側機車道，鐵道局也在地方說明會允諾，將原施作工期679天縮短為369天。

鐵道局北部工程分局第二工務段指出，與市府交通局和地方討論後，環南路地下道改為3階段封閉，可以留雙向各1快車道及機車道供用路人通行，8月24日至8月28日將執行測試性的封閉作業，觀察環南路是否能承載龐大運輸量，之後再做後續方案評估。

交通局交通安全資訊科長黃貴正表示，環南路地下道部分車道封閉後，將持續觀察環南路主線車流量狀況，如果發生壅塞，將調整沿線交通號誌綠燈秒數，預估初期可能會小塞車，然而8月30日各校開學後，早晨上學時段將會是考驗，預估塞車狀況會變嚴重，建議可利用振興西路作為替代道路，待用路人熟悉當地路況後，塞車狀況會逐漸緩解。

針對地方提出期盼蓋便橋緩解當地車流，鐵道局評估經費至少要2億元且緩不濟急，黃貴正則認為，光是建置鋼便橋評估作業就要3個月，且還卡到台鐵平鎮臨時站啟用期程，到時候交通陣痛期反而還會拉長。平鎮警分局則說，8月24日起平日7時至9時及晚間5時至7時，安排警力於中豐路與環南路口、延平路與環南路口疏導交通。