蔡衍明基金會21日在彰化縣田中鎮衛福部中區老人之家舉辦「找回爺奶幸福感公益演唱會」，由馬妞擔任主持人。（孫英哲攝）

「小調歌手」張祐瑄演唱「加多一點點」及「上海灘」、「追追追」等膾炙人口的歌曲，國、台語雙聲道，讓台下的爺爺奶奶聽得如癡如醉。（孫英哲攝）

衛福部中區老人之家主任陳淑美（左）頒發感謝狀給蔡衍明愛心基金會，由基金會主任周哲仁（右）代表接受。（孫英哲攝）

劉洋演唱「月亮代表我的心」，柔美歌聲讓爺奶拍紅了手掌。（孫英哲攝）

來自東北瀋陽的孫賀帶來「酒後的心聲」、「濃裝搖滾」。（孫英哲攝）

向娃一上台就展現秀場女王的超強氣場。（孫英哲攝）

實力派唱將邱芸子一曲「情難斷夢袂醒」，將演唱會氣氛帶到最高潮。（孫英哲攝）

旺旺集團推廣「敬老」及「尊老」孝親活動，蔡衍明基金會今天下午2點在彰化縣田中鎮衛福部中區老人之家舉辦「找回爺奶幸福感公益演唱會」活動，帶給中區老人之家及田中榮家近200位長者歡樂，也宣導「讓孝順成為一種習慣」及「讓奉獻成為一種榮耀」，藉由美妙歌聲傳遞孝悌敬老精神。

這場爺奶專屬、在夏日午後登場的公益演唱會由馬妞擔任主持人，演出卡司陣容堅強，依序登台的有「小調歌手」張祐瑄，來自大陸北方的「絕代雙嬌」孫賀、劉洋，有「秀場女王」美名的向娃，以及台語女唱將邱芸子。中區老人之家主任陳淑美頒發感謝狀給蔡衍明愛心基金會，由基金會主任周哲仁代表接受。

主持人馬妞開場指出，這是蔡衍明基金會今年第5場「找回爺奶的幸福感」公益演唱會，這是她首次到彰化田中。旺旺集團長期推動敬老、尊老孝親活動，每年在全台規畫20餘場公基活動，倡導全民志工，關懷弱勢不遺餘力，蔡衍明董事長熱愛台灣這塊土地的心有目共睹。

中區老人之家主任陳淑美表示，來聽演唱會年紀最大的長者已90幾歲，多數都是70、80幾歲，長者要出趟遠門聽演唱會很不容易，很感蔡衍明愛心基金會把演唱會辦在老人之家裡面。

蔡衍明基金會主任周哲仁指出，旺旺集團蔡衍明基金會秉持董事長蔡衍明「孝順成為習慣、奉獻成為榮耀」理念，向大眾及各大學傳達只要每個人在家孝順父母、敬重長輩，就能服務貢獻為社會，社會就會安定和諧。

率先登場的「絕代雙嬌」孫賀、劉洋，以「梁祝—古典長飄扇舞」為公益演唱會開場，柔軟美妙的身段，讓人看得目不轉睛。兩人在換裝後再登台，又再分別演唱，來自東北瀋陽的孫賀帶來「酒後的心聲」、「濃裝搖滾」，劉洋演唱「月亮代表我的心」、「等一下呢」，柔美歌聲讓爺奶拍紅了手掌。

隨後登場的「小調歌手」張祐瑄帶來「加多一點點」及「上海灘」、「追追追」等膾炙人口的歌曲，國、台語雙聲道，讓台下的爺爺奶奶聽得如癡如醉。張祐瑄說，她現在唱歌都是做公益，除公開表演外，她正攻讀研究所中，也在法鼓山當義工，希望她的歌曲帶給長者們一個美好下午。

人稱大姊頭的「秀場女王」向娃做公益不落人後，她剛送愛到花蓮3天，今天就趕到彰化田中老人之家，一上台先以組曲「往事只能回味」、「愛你在心口難開」、「我倆在一起」炒熱現場氣氛，隨後再接連演唱「巧合」、「活著就要動」，展現秀場女王的超強氣場。

壓軸登場的實力派唱將邱芸子帶來經典台語歌「情難斷夢袂醒」，響亮又中氣十足的歌聲響徹會場，將現場氣氛帶到最高潮，接著演唱的「摸心肝」、「藝界人生」更是讓人聽到欲罷不能，不知不覺融化在優美的歌聲中。