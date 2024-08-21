台東縣府新書《台東新生活：家與家之間》今日舉行新書發表會。 （台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府為了深入探討新住民在台東的生活面貌特別策畫出版《台東新生活：家與家之間》一書，並於今日舉行新書發表會。縣長饒慶鈴提到，每位新住民都是台東的一份子，希望藉由新書讓更多人看見新住民的故事，縣府也將持續透過民間團體與跨機關合作方式，共同營造更加友善和包容的社會環境，讓台東成為每個人的家。

除了以影片呈現訪談過程並邀請來自西班牙的帆船教練小飛及大陸的石寶莉上台分享他們在台東生活的心路歷程，以及印尼籍新住民姐妹組成的新夢舞團帶來的演出。

小飛因被台東的自然環境吸引，產生了在台東推廣帆船運動的想法，過程中逐一克服困難，創辦了台東帆船學校。石寶莉最初雖因為環境與家庭的因素而陷入低潮，但她努力充實自己，積極參與各協會及社區活動，貢獻自己的力量對社會做出貢獻。

饒慶鈴表示，台東縣新住民約有4600人，每1位新住民在離開家鄉移居台東的過程中都會面臨生活上的挑戰，透過新住民家庭服務中心以及社區服務據點（台東市、卑南鄉、太麻里鄉、成功鎮、池上鄉），為新住民朋友提供交流聯誼、福利諮詢與轉介、多元學習課程等整合性服務；縣府也定期辦理各項新住民活動與文化交流，如每年的移民節活動邀請縣內新住民及家族同慶。

縣府民政處指出，為了讓民眾更了解台東新住民的生活，此次特地訪談了12位來自大陸、印尼、越南、泰國、英國、西班牙與瑞士等不同國家的新住民，將他們的真實生活故事與面臨的挑戰記錄成為《台東新生活：家與家之間》一書。