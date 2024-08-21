41歲男星李易和大7歲女藝人六月（蔡君茹）結婚13年，育有1子1女，但夫妻倆屢傳烏龍婚變。近日，李易才在節目承認當初太早結婚生子，跟六月一直到婚後才開始磨合，引發話題。結果今(21日)李易又忽然有感而發打出一段文，再度掀起熱議。

李易最近去小琉球三天兩夜，20日預告會出現在投資的串燒店裡，還舉起酒杯問網友：「今天我在，敢來嗎？」21日凌晨5點多，李易在threads發文：「早醉早醒」，看似昨晚有喝幾杯。

李易前幾天在小琉球。（李易threads）

過5個小時，李易再度PO新文章，有感而發地表示：「你很愛的人，未必適合你！很適合你的人，你未必很愛」，吸引數百人按讚。網友普遍都認同李易的看法，「同意，但到了一定的年紀就會知道，兩個人相處舒服是一件多麼重要的事」、「那李易哥跟六月姐是哪一種」、「遇到一個很愛又很適合的人真的像中樂透」、「易哥 精闢」。稍早，李易在限動拍下天空，寫下：「小琉球我們九月見」。

李易發文。（李易threads）

李易下月將再度拜訪小琉球。（李易IG）

李易前陣子在實境節目《花甲少年趣旅行》透露，和六月已是老夫老妻，生活一切如常。不過，李易承認當年太快跟六月結婚，兩人的個性都還沒磨合好，婚後才開始適應對方的習慣。李易更坦言，若能重新選擇人生，不會想生小孩，因為要承擔責任，也會失去很多時間，但現在還是很愛他的孩子。

李易說若能重來，不會生小孩。（圖／中時資料照）

李易、六月先前屢爆婚變、分居，6月初兩人同台出席活動，強調住在一起，只是有時候會因為錄節目的關係不在家。李易也說，他和六月個性很真實，如果關係不好的話不會演假面夫妻，還開玩笑地說：「只能說哪天分開一定會跟大家講，不用猜測。」

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