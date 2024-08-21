旅遊住飯店的時候，民眾多會注意房間的衛生情況。但近日有網友發文詢問，房務人員會因為趕時間收拾，就直接拿給客人使用的毛巾來擦桌子地板，甚至是馬桶廁所嗎？不少做過房務民眾回應，部分飯店確實會這樣做，甚至有人提到，「公司只給兩條抹布，要擦20間房，當然不夠，只能用房間毛巾擦」。

原PO在《PTT》發文提到，有聽說退房時，無論是客人有用過或沒用過的飯店毛巾，房務會因為趕時間收拾而直接拿來擦桌子地板，甚至是擦馬桶廁所，反正最後都會拿去煮沸漂白，整條還是漂漂亮亮、膨膨鬆鬆、白白胖胖地送回來。他詢問，「大家聽過這個說法嗎？且連五星飯店也會這樣做嗎？大家出門旅遊會不會自備各種大小的毛巾、浴巾呢？」

對此，有做過房務的網友回應，「有去打過工，擦馬桶再擦其他方，有的人用馬桶習慣不好你知道的，實在太噁了，擦完只是每間都看起來很乾淨」、「看人，有的會有的不會」、「做過飯店房務，公司只給兩條抹布，叫我們擦20間房間當然不夠，同事都用房間毛巾擦」。不過也有從事相關工作的人表示不同意見，稱「我打工的民宿不會拿毛巾跟浴巾擦地板跟桌子，擦浴室跟擦房間所使用的抹布也都是分開的。」

另外也有網友曝光自己在外面住飯店時的恐怖經驗，「曾經看到房務滿手東西然後用腳踩著一坨毛巾在走道拖行」、「上次住飯店隔天臉上長病毒疣，再也不敢用飯店毛巾擦臉了」。

但有網友指出，其實飯店毛巾在使用後都會消毒殺菌，基本上擔心毛巾不乾淨，只是精神上過不去，「都會高溫清潔消毒，很乾淨的」、「飯店的毛巾是進專業洗衣廠高溫殺菌洗的，怕的是自己隨便洗的那種」、「送洗回來比你家還乾淨好嗎」。