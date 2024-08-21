根據媒體爆料，自稱「大日如來」的中華全球原位捷徑發展學會理事長黃森錠，在高雄開道場帶領學生修行，還推銷保健食品等周邊商品，讓生病學員信以為真，卻因延誤就醫喪命，高雄市衛生局接獲檢舉前往稽查，卻因大門深鎖吃閉門羹，強調若涉食品標示或宣傳不實，最重可開罰500萬。

據爆料，黃森錠在高雄所開的道場，收了多名學員，稱只要繳交會費修行，就能獲得健康、財富，並推銷保健食品，聲稱產品經過加持可治百病，讓不少信以為真學員捧鈔票採購，卻有學員因此延誤就醫，不幸喪命。

高雄市衛生局接獲檢舉後，今日立即派員前往道場稽查，卻發現現場大門深鎖電話無人接聽，鄰居亦無回應， 衛生局將持續追蹤要求業者出面說明。

衛生局表示，依照食安法第28條規定食品標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形，違反者可處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰；如食品涉及醫療效能之標示、宣傳或廣告，可處新臺幣60萬元以上500萬元以下罰鍰；如販售食品標示不符規定，依違反食安法第22條規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

對於保健食品，衛生局提醒一般食品僅提供人體所需之營養素及熱量，並不具備增強抵抗力亦無治療疾病的效果，消費者如有身體不適情形，請依循正規醫療管道醫治，配合醫囑治療，切勿輕信太神奇、太吸引人的廣告而延誤就醫時機。