核二廠室外乾式貯存場因水土保持計畫興訟延宕多時，根據最高行政法院判決，新北市環保局已於去年6月核定逕流廢水，水保計畫則因興訟拖到今年6月11日調解決定，由台電公司將水保計畫、證明等文件交由經濟部，再由新北市府辦理核備。新北市農業局說，本月14日已完成核備，請經濟部督促台電按圖施工。

回顧整起事件，台電為核二室外乾式貯存場興建計畫擬具水土保持計畫送審，但因涉及排放廢水報請新北市環保局核准被打槍，台電為此興訟勝訴，環保局已於去年6月核定逕流廢水。

但因水保計畫迄未進行施工，加上水保計畫因修法改由新北市府審查核定，台電申請展延水保計畫完工期限再多次被打槍，改向農委會提起訴願，農委會要新北市府另為適法處分，新北市府仍予否准，台電為此另向北高行興訟。

台電原本向法院提起核二水土保持計畫4案訴訟，包含開工展延、申報開工、完工展延等案，在北高行審理多時，部分敗訴、部分勝訴，農業局強調核二水土保持計畫因台電公司未依據《水土保持計畫審核監督辦法》於規定期限內申報開工，水土保持計畫已失其效力，故無從核准台電公司開工展延申請與完工展延申請。

但雙方後來走向調解程序，今年6月11日達成共識，在北高行調解確定，由台電公司將水土保持計畫與水土保持技師簽證計畫證明內容安全無虞，交經濟部核轉新北市府，要求市府6週內辦理核備。

新北市府表示，農業局已依據調解決定於本月14日完成核備，請經濟部督促台電按圖施工，如發現施工有狀況要立即通報市府，呼籲民眾若有發現不明人士及機具，隨意開挖山坡地或堆積土石之行為，可撥打1999新北市民專線通報，市府將派員立即前往制止取締，避免違反水土保持法之情事發生，以維護民眾生命財產安全。