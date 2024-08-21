高雄一名17歲少女（下稱Ａ女）指控母親（下稱Ａ母）與其同居男友（下稱甲男）假藉濟公師父名義，要求Ａ女與甲男進行「雙修」，來幫助她修行，甲男違反保護令在半夜進入Ａ女房間，對她性侵得逞。Ａ母否認要求女兒與甲男進行「雙修」，甲男也否認性侵Ａ女，僅承認在一年多前與Ａ女傳訊息提及「雙修」一事，法官審理後認定性侵部份證不足判無罪，但甲男因違反保護令被判刑6月，得易科罰金。

判決指出，Ａ女與Ａ母、甲男3人曾有同居關係，因甲男對Ａ女施暴，Ａ女報警並聲請保護令獲准，家事法官命令甲男應遠離Ａ女住所至少100公尺，保護令有效期間為2年。但甲男卻違反保護令，於111年2月過年期間，到Ａ女住處，與Ａ女碰面用餐2次。

另根據檢方起訴指控，Ａ母假借神明濟公活佛名義，向Ａ女表示須與甲男進行雙修（指性行為），甲男於111年3月某日凌晨，進入Ａ女房間內，違反Ａ女意願，對Ａ女強制性侵得逞。

Ａ女在法院審理時證稱，她與甲男在訊息對話曾說「跟你那個應該不會太久吧」的「那個」是指發生性關係，甲男將對話紀錄收回，是因為都有談到此事，對話紀錄中指的是她跟濟公師父說等她18歲之後再發生性關係，但濟公師父堅持在滿17歲之前要發生一次。

法官審理後指出，根據Ａ女與甲男的對話，可推知甲男與Ａ女的確曾就2人是否發生性行為進行討論，這些對話內容至多可證明甲男曾欲與Ａ女發生性行為，這些對話紀錄時間在110年4、5月間，與指控甲男、Ａ母共同涉犯強制性交罪嫌的時間相隔將近1年，且對話紀錄未見雙方有約定時間、地點要發生性行為，無法認定甲男與A母對A女有強制性交的犯罪嫌疑，故判處2人無罪。