桃市消防局辦水域救援訓練，強化災害應變力。(桃市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

依據消防署統計數據，2019至2023年每年平均逾300人溺水死亡，意外高峰期多為夏日時段，主要發生在無救生員的水域，如溪流、湖泊和海邊等，為強化災害第一時間救援能量，桃園市政府消防局第四大隊圳頂分隊21、22日，於大溪區中庄調整池周邊水域辦理救援訓練，內容包括IRB動力艇動態救援及溺者位置判定等，藉由強化消防人員實務操作技巧與判斷能力，掌握搶救效能，保障民眾生命安全。

因中庄調整池緊鄰著名景點中庄吊橋及大溪河濱公園，周邊擁有自行車專用道，用美景連結新北市與桃園市，假日期間是民眾攜家帶眷遊憩放鬆的好地方，但附近也潛藏許多危險水域，近年也有不少溺水意外發生。

圳頂分隊呼籲民眾如發現有人溺水，應遵循「救溺先自保」的原則，切勿急躁下水救援，應利用延伸物，如竹竿、救生圈等予以協助，並立即撥打119報案。

桃園消防第四大隊大隊長陳莉婷表示，透過紮實的實地訓練，強化消防員面對水域救援的反應速度，其溺水事件的黃金救援時間很短暫，因此也再次提醒民眾，一定要前往合法且有救生設備與人員之戲水地點遊玩，隨時注意環境及自身狀況，不做超出能力範圍的行動。