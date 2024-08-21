歐盟委員會當地時間8月20日公佈了對中國電動車最終關稅稅率的建議，中國大陸不甘示弱，大陸商務部今天（21日）隨即發佈關於對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調查的公告。

調查範圍包括：原產於歐盟的進口相關乳製品（英文名稱：Certain dairy products），產品包括鮮乳酪（包括乳清乳酪）及凝乳，經加工的乳酪（無論是否磨碎或粉化），藍紋乳酪和婁地青霉生產的帶紋理的其他乳酪，其他未列名的乳酪，未濃縮及未加糖或其他甜物質的乳及稀奶油（按重量計脂肪含量超過10％），用途主要作為食品直接或加工後供人消費。

本次調查自2024年8月21日起開始，通常應在2025年8月21日前結束調查，特殊情況下可延長六個月。

公告同時提到不合作的後果，大陸商務部警告，如果利害關係方、利害關係國（地區）政府不如實反映情況、提供有關資料的，或者沒有在合理時間內提供必要信息的，或者以其他方式嚴重妨礙調查的，商務部可以根據可獲得的事實作出裁定。

公告全文如下：

中華人民共和國商務部（以下簡稱商務部）於2024年7月29日收到中國奶業協會和中國乳製品工業協會（以下稱申請人）代表國內乳製品產業正式提交的反補貼調查申請，申請人請求對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼調查。根據《中華人民共和國反補貼條例》第十六條規定，2024年8月7日，商務部就有關反補貼調查事項向歐盟政府發出磋商邀請，並於8月14日與歐盟政府進行了磋商。

商務部依據《中華人民共和國反補貼條例》有關規定，對申請人的資格、申請調查產品的有關情況、中國同類產品的有關情況、申請調查產品對國內產業的影響、申請調查國家（地區）的有關情況等進行了審查。

根據申請人提供的證據和商務部的初步審查，申請人相關乳製品的合計產量在2020年、2021年、2022年、2023年和2024年第1季度均佔同期中國同類產品總產量的主要部分，符合《中華人民共和國反補貼條例》第十一條和第十三條有關國內產業提出反補貼調查申請的規定。

申請書主張，申請調查產品接受了歐盟及其成員國政府的補貼，歐盟相關乳製品產業（企業）可能受益的補貼項目共計20項。經初步審查，商務部認為申請書中包含了《中華人民共和國反補貼條例》第十四條、第十五條規定的反補貼調查立案所要求的內容及有關證據。

根據上述審查結果，依據《中華人民共和國反補貼條例》第十六條的規定，商務部決定自2024年8月21日起對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調查。現將有關事項公告如下：

一、立案調查及調查期

自本公告發佈之日起，商務部對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調查，本次調查確定的補貼調查期為2023年4月1日至2024年3月31日，產業損害調查期為2020年1月1日至2024年3月31日。

二、被調查產品及調查範圍

調查範圍：原產於歐盟的進口相關乳製品。

被調查產品名稱：相關乳製品。

英文名稱：Certain dairy products。

產品描述：相關乳製品具體包括鮮乳酪（包括乳清乳酪）及凝乳，經加工的乳酪（無論是否磨碎或粉化），藍紋乳酪和婁地青霉生產的帶紋理的其他乳酪，其他未列名的乳酪，未濃縮及未加糖或其他甜物質的乳及稀奶油（按重量計脂肪含量超過10％）。

主要用途：主要作為食品直接或加工後供人消費。

該產品歸在《中華人民共和國進出口稅則》：04015000、04061000、04062000、04063000、04064000、04069000。

三、反補貼調查項目

在提交的申請書中，申請人主張歐盟及其成員國政府向歐盟相關乳製品產業（企業）提供的補貼項目共計20項。經初步審查，並依法考慮了立案前磋商中歐盟政府提出的主張，商務部決定在本次調查中對以下補貼項目進行調查：

（一）歐盟《共同農業政策》下的補貼項目：

1。 自願掛鈎補貼和收入掛鈎補貼

2。 基礎支付計劃和可持續的基礎收入補貼

3。 綠色補貼和生態計劃補貼

4。 再分配補貼和可持續的補充再分配收入補貼

5。 青年農民補貼和青年農民補充收入補貼

6。 相關乳製品存儲補貼

7。 農村發展一系列干預措施

（二）歐盟成員國實施的補貼項目

8。 愛爾蘭 - 乳業設備補貼計劃

9。 奧地利 - 流動性補貼計劃

10。 奧地利 - 過橋貸款擔保計劃

11。 比利時 - 弗拉芒地區過橋貸款計劃

12。 義大利 - 畜牧業保險補貼

13。 義大利 - 乳業物流補貼

14。 克羅埃西亞 - 畜牧業生產者補貼

15。 克羅埃西亞 - 生乳採購成本補貼

16。 芬蘭 - 農業生產者損害補貼

17。 芬蘭 - 農業和水產養殖部門成本補貼

18。 芬蘭 - 乳製品生產企業成本補貼

19。 羅馬尼亞 - 畜牧業行政補貼

20。 捷克 - 農業生產者損害補貼

四、登記參加調查

利害關係方、利害關係國（地區）政府應於本公告發佈之日起20天內，向商務部貿易救濟調查局登記參加本次反補貼調查。參加調查的利害關係方、利害關係國（地區）政府應根據《登記參加調查的參考格式》提供基本身份信息、向中國出口或進口本案被調查產品的數量及金額、生產和銷售同類產品的數量及金額以及關聯情況等說明材料。《登記參加調查的參考格式》可在商務部網站貿易救濟調查局子網站下載。

利害關係方、利害關係國（地區）政府登記參加本次反補貼調查，以及在調查過程中提交評論意見和問卷答卷，應通過「貿易救濟調查信息化平台」（https：／／etrb.mofcom.gov.cn）提交電子版本，並根據商務部的要求，同時提交書面版本。電子版本和書面版本內容應相同，格式應保持一致。

本公告所稱的利害關係方是指《中華人民共和國反補貼條例》第十九條規定的個人和組織。

五、查閱公開信息

利害關係方、利害關係國（地區）政府可在商務部網站貿易救濟調查局子網站下載或到商務部貿易救濟公開信息查閱室（電話：0086-10-65197878）查找、閱覽、抄錄並復印本案申請人提交的申請書的非保密文本。調查過程中，利害關係方、利害關係國（地區）政府可通過商務部網站貿易救濟調查局子網站查詢案件公開信息，或到商務部貿易救濟公開信息查閱室查找、閱覽、抄錄並復印案件公開信息。

六、對立案的評論

利害關係方、利害關係國（地區）政府對本次調查的產品範圍、申請人資格、被調查國家（地區）及其他相關問題如需發表評論，可於本公告發佈之日起20天內將書面意見提交至商務部貿易救濟調查局。

七、調查方式

根據《中華人民共和國反補貼條例》第二十條的規定，商務部可以採用問卷、抽樣、聽證會、現場核查等方式向有關利害關係方、利害關係國（地區）政府瞭解情況，進行調查。

為獲得本案調查所需要的信息，商務部通常在本公告規定的登記參加調查截止之日起10個工作日內向利害關係方和申請書中列明的利害關係國（地區）政府發佈調查問卷。利害關係方和利害關係國（地區）政府也可以從商務部網站貿易救濟調查局子網站下載調查問卷。

《相關乳製品反補貼案國外出口商或生產商調查問卷》詢問信息包括公司的結構和運營、關聯公司、生產成本、銷售等信息，以及調查的每一項具體補貼項目的詳細信息等。《相關乳製品反補貼案國內生產者調查問卷》詢問信息包括公司基本情況、國內同類產品情況、經營和相關信息、財務和相關信息、其他需要說明的問題等內容。《相關乳製品反補貼案國內進口商調查問卷》詢問信息包括公司基本情況、被調查產品貿易和相關信息等內容。《相關乳製品反補貼案政府調查問卷》詢問信息包括被調查產品情況、產業情況、管理架構和政策等信息，以及調查的每一項具體補貼項目的詳細信息等。

利害關係方和利害關係國（地區）政府應在規定時間內提交完整、準確的答卷。答卷應當包括調查問卷所要求的全部信息。

八、信息的提交和處理

利害關係方、利害關係國（地區）政府在調查過程中提交評論意見、答卷等，應通過“貿易救濟調查信息化平台”（https：／／etrb.mofcom.gov.cn）提交電子版本，並根據商務部的要求，同時提交書面版本。電子版本和書面版本內容應相同，格式應保持一致。

利害關係方、利害關係國（地區）政府向商務部提交的信息如需保密的，可向商務部提出對相關信息進行保密處理的請求並說明理由。如商務部同意其請求，申請保密的利害關係方、利害關係國（地區）政府應當同時提供該保密信息的非保密概要。非保密概要應當包含充分的有意義的信息，以使其他利害關係方對保密信息能有合理的理解。如不能提供非保密概要，應說明理由。如利害關係方、利害關係國（地區）政府提交的信息未說明需要保密的，商務部將視該信息為公開信息。

九、不合作的後果

根據《中華人民共和國反補貼條例》第二十一條的規定，商務部進行調查時，利害關係方、利害關係國（地區）政府應當如實反映情況，提供有關資料。利害關係方、利害關係國（地區）政府不如實反映情況、提供有關資料的，或者沒有在合理時間內提供必要信息的，或者以其他方式嚴重妨礙調查的，商務部可以根據可獲得的事實作出裁定。

十、調查期限

本次調查自2024年8月21日起開始，通常應在2025年8月21日前結束調查，特殊情況下可延長六個月。

十一、商務部聯繫方式

地址：中國北京市東長安街2號

郵編：100731

商務部貿易救濟調查局

電話：0086-10-65198054、65198760

傳真：0086-10-65198172

網站：商務部網站貿易救濟調查局子網站（網址為trb.mofcom.gov.cn）

商務部

2024年8月21日