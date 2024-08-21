民進黨今（21）日中常會，據轉述，身兼黨主席賴清德總統在會中叮嚀所有黨員同志，不要在現在時間點上談論縣市長選舉問題，畢竟現在才2024年，2026年還早，把國家發展作為最重要任務；並呼籲，「謹言慎行」。

此外，會議最後，雖然沒人特別提到最近交通部前部長李孟諺的緋聞，以及上午立委林宜瑾遭搜索的事件，但賴清德也神情嚴肅地提及，不只公領域、包含私生活，會影響到不只是個人家庭，還會影響到整個國家。

民進黨最近各縣市有志者紛紛宣布角逐黨內縣市長初選，除了之前台南市，最近則是高雄市，出現五搶一的局面，更有人喊出「提早初選」，包括高雄市長陳其邁也表態贊成。

據轉述，賴清德今在會中，對於最近黨內出現的競爭態勢提前白熱化特別叮嚀，所有黨員同志，不要在現在時間點上談論縣市長選舉問題，畢竟現在才2024年，2026年還早。

現在最重要任務是推出福國利民、幫助國家發展，這才是民進黨政府、黨公職該全心全意關注的目標。

賴清德呼籲，大家應以國家發展為重，不要談論縣市長問題，並謹言慎行、團結 把國家發展作為最重要任務。

據轉述，賴清德還提到，民進黨政府從過去蔡英文總統執政八年到現在，都走在對的方向，包含明年稅入預計會超過三兆，年收入在62萬以下不用繳稅，台灣前20％所得跟後20％所得的差距正在縮小，顯見蔡英文總統任內對社會擴大投資的路線跟政策是正確的，民進黨會繼續走對的道路上。