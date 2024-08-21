韓國政府政策協調部門（Government Policy Coordination）指出，自從去年8月到前一陣子，日本已排放7次和汙水入海，目前正在排第8次。經過過去這1年，韓國方面也有進行高達49,633回的放射性汙染測試。

韓國政府說，在韓國的水域、漁業以及壓艙水（ballast water）測試中，沒有半個案例是說，放射性含量是危險的。同時，也沒有出現過韓國民眾很擔心的情況，例如漁貨消費劇減或者是囤積水產等。

韓國政府政策協調部門表示，會繼續徹底監測這些核汙水的排放，以確保日本方面有按照規劃在進行，因為把關是一個很漫長的過程，若沒有做好將直接影響人民的健康和安全。

日本共同社日前曾報導，堅決反對福島核汙水排海的中國大陸，要求獨立採集樣本。但日本政府無法接受，因為日本認為跟自己的國家主權有關，若中國大陸可獨立採樣，將無法有客觀性。