華碩(2357)全球副總裁暨智慧物聯網事業群共同總經理張權德表示，「華碩憑藉卓越的AI技術，實現少量多樣的靈活生產線、設備聯網的數據化分析管理，還有注重環安衛與能源的永續生產力，除能提升製造效率和品質，亦可減少成本、庫存；此外，華碩也運用相關技術導入智慧城市中的充電樁及人流分析，並持續攜手合作夥伴，共同促進產業躍進，接軌國際！」

華碩在今年的自動化工業大展也展出與州巧科技聯合打造的機械手臂，不僅配備光學檢測iSensor，亦內建AISVision人工智慧視覺軟體工具包，雙系統判斷機制將能大幅增加檢測精確性、自動化流程效率、模組化設計彈性，以及降低進入門檻，全方位助攻產業轉型升級。

其他展品包括：智慧排程派工系統(SODA)、板彎翹檢測設備、SMD元件進料檢測、DIP製程智慧瑕疵檢測設備、5G AR眼鏡遠端協作、轉動設備振動預知保養方案AISPHM/AISSENS、AI智慧安防AIEHS、訊號異常分析AISDetecter等，均充分彰顯出華碩在智慧物聯網領域的頂尖AI技術和創新能力，日後也將更積極且致力推動智慧製造發展，構築健全生態系。

當中，AISSENS初次亮相的無線感應器，能監控轉動設備振動，因應多樣化需求、場域干擾及變頻電機的複雜性；而智慧排程派工系統的rule-based功能，則具備多目標、多權重的最佳化AI演算能力，可根據製造現場人、機、料、法的臨時變動與產出現況，立即修改調度方案，讓客戶針對不同的關鍵績效指標(KPI)，量身訂製恰到好處的完美計畫。