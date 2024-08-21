三度挑戰奧運，「柔道女王」連珍羚在巴黎奧運之後獲得日本會社同意放假一段時間，預計9月底回日本和會社隊的教練討論接下來的規劃，也計劃10月份去美國旅遊並看美國職籃NBA。

連珍羚透露，巴黎奧運回來後，包括參加奧運英雄遊行、簽名會以及21日和射擊選手吳佳穎出席「日常歧視一點都不輕微」衛教記者會等各種活動，都是自己柔道選手生涯第一次體驗，她覺得非常新鮮，也很感謝所有的邀請。

連珍羚透露，目前在柔道方面的規劃，就等9月底回日本會社和教練討論，之後會再和大家報告，目前也預計年底去美國旅遊，希望可以看場NBA勇士隊的比賽，她笑說：「巴黎奧運期間沒有看到美國隊比賽很懊惱，這次中華隊的中繼站的運動中心，也跟美國隊訓練基地很近，有聽其他項目或是陪練員說有美國隊，但我都沒遇到，所以心想或許是要叫我親自去美國看NBA。」

連珍羚並說，自己很欣賞NBA球星勇士隊柯瑞，「柯瑞和我同年，在這樣的年紀要在最高殿堂的競技運動舞台維持球星等級的競爭力不容易，但他看起來又游刃有餘，我很欣賞這樣的態度，自己常常身體疲勞、訓練很辛苦時，也會看柯瑞訓練、比賽的影片，就會因此受到激勵。」