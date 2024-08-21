日本新幹線車廂末端的超大行李空間不能隨意放置，必須事先申請，有日本民眾近日搭乘新幹線時，發現事先預約的行李空間被外國遊客佔用，憤怒之下上網抱怨，引發討論。

日媒「SoraNews24」、「富士新聞網」報導，有日本民眾近日在網路上抱怨，搭乘新幹線時，車廂尾端的超大行李空間被外國遊客的3個行李佔滿。

日本新幹線車廂後方的超大行李空間必須事先預約。

日本民眾會如此憤怒，是因為新幹線上的超大行李空間是需要事先預約的，目前一共有東海道（Tokkaido）、山陽（Sanyo）、九州（Kyushu）等3個路線的新幹線列車適用此規範。

超大行李空間位在新幹線車廂尾端最後一排座位後方的空間，各鐵道公司會規範必須事先預約，是因為一旦放置行李，最後一排座位的乘客將無法讓椅背往後傾，乘車的舒適感較其他乘客低，因此規定乘客購買車票時，就得一併預約該行李空間，行李箱主人也會被安排坐在最後一排。

該名日本乘客在網路上貼出3咖大行李擠滿行李空間的照片，他發文抱怨：「這就是我預訂了超大行李空間後發生的情況，一位沒有預訂的外國遊客大件行李，我無法放置我的行李，我連椅背都放不下來。」

事實上，超大行李空間的地板上也有日文及英文標示，提醒乘客必須事先預約才能放置。

不過如果旅客忘了事先預約也不用太擔心，報導指出，若仍有空位，旅客仍能向車上的新幹線人員支付1000日幣（約新台幣219元），即可放置行李。