翻攝爆料公社

機車騎士後方不管是載貨，還是安裝外送包，都記得檢查是否有東西脫困，因為這樣不只會造成別人危險，也會讓自己陷入危險之中！而網路近日流傳一段影片，一名外送員疑似後方包包的繩子沒有收好，就趕著要去下一趟訂單，後方騎士見狀，後座乘客拿手機出來錄影，沒想到下一秒，這外送員就出事了！

從網友上傳到《爆料公社》上的影片來看，這位熊貓外送員疑似後方包包的綑綁繩沒有收好，長長的在地上拖行，加上外送員不斷超車，後方騎士才調侃「出門遛狗喔！」，沒想到下一秒，外送員拖行的繩子就卡在旁邊轎車的輪下，外送員後方的外送袋，整個脫落！從畫面中來看，裡面好像還有裝外送的商品，下場相當悽慘！

影片在出事後就結束了！這名外送員的疏忽，可能造成旁邊轎車的毀損，還有外送商品的賠償，實在得不償失。發文者表示「看到前面拖著一條繩子，才講完：是在遛狗喔～下一秒就出事了.....」

網友們看到影片後，紛紛留言表示：「大意了！」、「您訂的餐點不會到達了」、「居然關鍵時刻就沒了！」、「想看後續！」、「外送員辛苦了」、「路上很多車輛都會拖繩遛狗」、「餐點都噴了」。