民眾黨陷入政治獻金報假帳爭議；據轉述，民進黨今中常會中，王世堅發言提到，柯文哲倒了，現在是社會性死亡，人設已經崩盤，但是民眾黨還有八席，後續還是要關注民眾黨八席在立法院的影響力，未來要怎麼跟這八席互動。
民眾黨政治獻金風暴越演越烈，不僅會計師端木正、木可董事長李文娟等6人遭限制住居，民種黨中評會決議將黃珊珊停權3年，李文宗、端木正則開除黨籍。柯文哲致函民眾黨員說明政治獻金申報風波，坦言用人不當責無旁貸。
民眾黨陷入政治獻金報假帳爭議；據轉述，民進黨今中常會中，王世堅發言提到，柯文哲倒了，現在是社會性死亡，人設已經崩盤，但是民眾黨還有八席，後續還是要關注民眾黨八席在立法院的影響力，未來要怎麼跟這八席互動。
民眾黨政治獻金風暴越演越烈，不僅會計師端木正、木可董事長李文娟等6人遭限制住居，民種黨中評會決議將黃珊珊停權3年，李文宗、端木正則開除黨籍。柯文哲致函民眾黨員說明政治獻金申報風波，坦言用人不當責無旁貸。
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