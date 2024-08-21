國民黨以「轉帳撥用」將日產變成黨產，被行政院黨產會追徵8.6億元拒繳。傳出法院法拍原國民黨台南市黨部等多筆黨產後，黨產會因參與分配，今年7月共收回1億84萬860元。國民黨文傳會主委、立委李彥秀表示，國民黨尊重法院的判決，但後續是否要有這麼多情緒上的語言，挑起對立，是賴政府要好好思考的地方。

黨產會2017年認定國民黨「轉帳撥用」所取得的國有特種房地是不當取得財產，因已移轉他人所有，向國民黨追徵8.6億元。法院法拍原國民黨台南市黨部等多筆黨產後，黨產會因參與分配，今年7月共收回1億84萬860元。

李彥秀表示，國民黨對於黨產的處理，有一貫的態度也尊重，但是對於歷史的軌跡，各自大家都有不同的看法，民進黨身為執政黨，對於黨產的處理，回歸到法院判決，國民黨予以尊重，但是後續是否要有這麼多情緒上的語言，挑起對立，是賴政府要好好思考的地方。