合庫金控暨銀行董事長林衍茂致贈棒球手套給學童們。（寶智華攝）

夏令營學童們對於能近距離接近球星，感到無比興奮。（寶智華攝）

合作金庫銀行球隊21日在善化國小舉辦棒球夏令營，近百名國小學童喜見球星，除了索討簽名，同時見識到職業球員厲害的技巧；合庫董事長林衍茂親至向小球員們加油打氣，並致贈棒球手套，希望小朋友們都能成功追夢。

合作金庫銀行球隊暑期育樂營活動，從1992年開辦，即將邁入第30年，今年的棒球暑期育樂營於21日在台南市善化國小舉行，由合庫銀行主辦，立法委員賴惠員辦公室及台南市議員余柷青辦公室協辦，營隊活動為期3天，讓參與的學童能近距離接觸職業球員，學習更多專業技巧與知識。

合庫金控暨銀行董事長林衍茂、立法委員賴惠員辦公室副主任吳為杰、台南市議員余柷青及善化國小校長林威旭共同主持育樂營開幕儀式，育樂營學童紛向合庫隊投手吳昇峰、內野林瀚及亞運、亞錦賽國手李亦崴等人索討簽名，學童們把這些職業球員當成英雄偶像，獲得簽名時都興奮不已。

棒球育樂營活動包含各種基本動作練習、球賽規則講解、球員禮儀、分組比賽等；合庫金控暨銀行董事長林衍茂現場致贈育樂營學童棒球手套，勉勵學童們能實現心中的棒球夢，球技在職業球員的指導下，日益精進。

立法委員賴惠員表示，2024巴黎奧運台灣取得很好的成績，除了政府投入訓練資金及設備外，運動員的培訓常常需要金融、大型企業贊助。合作金庫銀行長期熱心公益，投身基層棒球養成，善盡企業社會責任，這一次棒球育樂營的腳步來到台南善化，這裡也曾出過許多棒球好手，希望透過這樣的活動發掘小小運動健將，為台灣培養下一個金牌世代，為台灣爭光。

台南市議員余柷青表示，善化推動三級棒球，孕育了很多優秀的棒球選手，包括陳金鋒、大師兄林智勝以及羅嘉仁都源自於善化球隊，加上棒球也是台灣受關注的體育賽事，希望透過這場活動讓更多的台南市民響應棒球運動。

合庫金控暨銀行董事長林衍茂表示，合庫桌球、棒球、羽球三支球隊分別成立於1947、1949及1992年，培育了眾多國內外知名球星，讓合庫連續15年榮獲「體育推手獎」的肯定。合庫每年暑假都會舉辦桌球、棒球、羽球育樂營活動，至今參加過的學童人數已超過6萬人次，活動成效大受社會好評。