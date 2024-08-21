中市陳男騎改造排氣管機車，近3個月被警方通報4次，仍未改善。中市第三警分局東區分駐所鎖定巡查，再發現該噪音車現身，趨前攔檢。陳辯稱，噪音檢驗已通過，只是張貼在排氣管上的查驗標識貼紙掉了；警方目視研判並無掉落痕跡，再次通報。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

中市陳男騎改造排氣管噪音機車，近3個月內被警方攔查通報4次，仍未改善。經中市第三警分局東區分駐所鎖定巡查，日前再發現該噪音車現身，趨前攔檢，陳辯稱，已經通過環保機關噪音檢驗，只是張貼在排氣管上的查驗標識貼紙掉了；警方目視研判並無掉落痕跡，蒐證後再次通報，該噪音車寫下3個月被通報5次紀錄。

第三分局今年執行勤務時經攔查、蒐證並通報疑似非法改裝噪音車輛已達3652件，經環保局通知車主到檢不合格，並依違反《台中市噪音管制法》裁罰者有69件。

為解決非法改裝車輛噪音橫行擾民問題，台中警方鎖定多次被檢舉卻仍不改善的車輛，加強攔查。東區分駐所鎖定1輛近3個月內被通報了4次的噪音車，40歲車主陳男住在東區，常在附近路段出沒。

警方日前發現該噪音車現身，立即攔檢。陳男供稱，愛車已經過環保機關噪音檢驗通過，只是張貼在排氣管上的查驗標識貼紙掉了。

警方表示，目前市面上檢驗合格的排氣管大都已直接銲上認證鐵牌，該輛噪音車的排氣管外觀並無查驗標識貼紙掉落痕跡，經蒐證後再次通報。

警方說，環保機關將通知被通報車輛到檢，若檢測噪音分貝不合格，將處1800元至3600元罰鍰，並要求車主限期換回合格的排氣管，再次前往複驗，若不改善將會按次連續處罰，直至合格為止。