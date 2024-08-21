此次沒入17隻犬隻，將安置到台南市動物之家，之後會開放讓民眾認養。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府農業局動保處近日接獲民間動保團體通報，六甲區一處民宅有未經核准繁殖和販賣品種犬的情事，經掌握具體事證後，昨（20）日派員會同動保團體人員、派出所警員前往稽查，當場「人犬俱獲」，沒入17隻品種犬，後續也將依法對涉案人裁罰。

據悉，該民宅過去經常被投訴太吵，有時還疑似傳出虐狗聲，民間動保團體去年11月接獲民眾通報後主動追查，今年5月接觸涉案人後，得知該場址為非法繁殖場，並有販賣交易行為，經搜集具體事證後，立即轉通報動保處辦理。

動保處人員昨日到場稽查，犬隻健康狀況良好，此次沒入17隻犬隻，品種包含博美犬、馬爾濟斯，將安置到台南市動物之家，之後會開放讓民眾認養。

動保處表示，如未經許可，擅自經營犬貓繁殖、買賣或寄養業者，依法可處10萬元以上300萬元以下罰鍰；為加強源頭管理，嚴懲非法繁殖販售犬貓行為，除持續加強查緝非法業者外，將對本市轄內合法特定寵物業者及可能發生非法繁殖買賣地點提高查核頻度。