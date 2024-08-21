環保局向水利局通報並處理魚屍，追究因上游水淨廠歲修及反洗作業，閘門斷水、無活水進入大排，致魚群暴斃。（水利局提供／張妍溱台中傳真）

台中市梧棲大排水溝常發生魚群暴斃，日前港埠路橋西側被人發現魚屍遍布水面約1公里長，因天氣熱，水面散發陣陣臭味，民眾行經難忍惡臭便檢舉，環保局向水利局通報並處理魚屍，追究因上游水淨廠歲修及反洗作業，閘門斷水、無活水進入大排，致魚群暴斃，市議員楊典忠籲水源監測。

梧棲大排從沙鹿區與梧棲區交界一路流經梧棲至台中港，溝渠長約5公里，這次在大村里中華路西側大排攔沙堰往西至港埠路，驚傳魚群暴斃死亡，沿岸住戶指出，梧棲大排近年常發生死魚事件，尤其夏天惡臭飄散，影響生活品質；這次沿線魚體多數腐爛，初估死亡逾3天。

台中市府水利局於20日打撈魚屍共420公斤上岸，但21日上午梧棲大排下游段又被發現大量魚屍，空氣中飄來「死魚味」，水中大量藻類快速生長，使水中溶氧量瞬間下降。環保局目測水體藻類滋生，採水檢測，pH7.7、溶氧3.01mg／L、水溫31.9度，化學需氧量、氰化物及重金屬快篩皆無異常。

市議員楊典忠表示，梧棲大排幾乎每個月都發生「漂浮魚屍」事件，質疑海線河川治理有很大問題，死魚案件頻傳，梧棲大排入海口的水匝門還關閉不開，造成下游段河岸布滿魚屍臭味，建議要溯源緝凶及水質、空氣汙染排除的緊急因應措施，還給海線梧棲大排周邊居民一個好的生活環境。

台中市政府水利局表示，8月12日至16日因梧棲大排水淨廠歲修及反洗作業，上游水閘門斷水、水位過低、基流量不足，適逢氣象局預測8月20至8／24為潮差期，潮差約4至5m，初步研判為無活水進入且潮差，導致大排內汙染物不易排出蓄積致死魚情事。