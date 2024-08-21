英特爾業務暨行銷事業群商用業務總監鄭智成表示：「英特爾致力於提供專為AI PC打造的完整平台，持續優化Intel vPro平台與OpenVINO等開發工具，以滿足企業日益複雜的AI部署需求。我們積極建立開放生態系，串聯軟硬體合作夥伴，共同開發和推廣AI PC應用，協助企業提升生產力、強化資料安全性，並開發創新應用。」

本次展出的AI PC涵蓋多家知名品牌，包括宏碁、華碩、戴爾、微軟、微星等。基於Intel Core Ultra平台之設備，首度整合CPU、GPU和NPU架構，在運算效能、圖形處理、功耗管理和AI體驗等方面都有卓越表現。現場展示的AI應用涵蓋AI降噪、影像編輯、圖像生成和眼神追蹤等多元化場景。

為加速AI創新，英特爾啟動全球AI PC加速計畫，與逾百家獨立軟硬體供應商合作。其中，訊連科技展示了支援生成式AI的Promeo解決方案，協助中小企業加速行銷素材製作；趨勢科技則展示了利用AI創新的資安防護方案，強化AI PC的安全性能。

新一代Intel vPro平台進一步提升商用電腦的效能、安全性和可管理性。全面支援Intel Endpoint Management Assistant遠端管理功能，Intel Threat Detection Technology和Intel Silicon Security Engine增強安全防護。另外，新增的Thunderbolt Share技術實現PC間的螢幕共享和高速檔案傳輸，而Intel Wi-Fi Sensing則提供智慧喚醒和自動鎖定功能，提升使用便利性和安全性。

在軟體開發方面，英特爾發布了OpenVINO 2024.3版本和全新的OpenVINO GenAI工具。這些工具簡化了AI模型的轉換、壓縮和部署流程，特別優化了大型語言模型的處理能力。企業開發者可藉此在終端設備上更輕鬆地開發基於大語言模型的生成式AI應用，如結合檢索增強生成（RAG）技術，在保護商業機密的同時提供更精準的問答服務。

英特爾此次全方位的AI PC解決方案展示，不僅涵蓋了硬體、軟體和開發工具，更強調了與合作夥伴共建AI生態系的決心。隨著AI技術持續滲透各行各業，英特爾的這些創新舉措無疑將為企業用戶帶來更多AI賦能的可能性，推動商用PC進入全新的AI時代。