高通近日宣布，推出全新的Snapdragon 7s Gen 3行動平台，旨在為更多中階智慧型手機帶來卓越的AI體驗和效能提升。最新「s」系列產品匯集7系列的精選功能，使高通的先進技術得以更廣泛地普及。

Snapdragon 7s Gen 3平台在多個方面實現了顯著的性能提升。與前代產品相比，新平台的CPU效能提升近20％，GPU速度增加高達40％，AI效能提高超過30％，同時整體功耗降低12％。這些改進源於採用了最新的高通Kryo CPU和Adreno GPU技術。

高通技術公司資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Chris Patrick表示：「Snapdragon 7s Gen 3將7系列的精華功能帶入更多中階裝置，其中包括對裝置上AI的支援。這再次證明了我們致力於為各個消費者層級提供最佳行動體驗的承諾。」

新平台的一大亮點是支援裝置上的生成式AI功能。它能夠運行如Baichuan-7B和擁有10億參數的Llama 2等大型語言模型（LLM），為用戶帶來更智能、更個人化的體驗。此外，強大的Adreno GPU還為用戶提供了全新的沉浸式行動遊戲體驗。

在影像處理方面，Snapdragon 7s Gen 3配備了12位元三影像訊號處理器（ISP）和4K sHDR等專業級攝影和錄影功能，使中階手機也能拍攝出高品質的照片和影片。

多家智慧型手機品牌將採用該全新平台。其中，小米率先推出搭載Snapdragon 7s Gen 3的裝置，預計下月發布。此外，realme、三星和夏普等廠商也計劃在未來幾個月內推出採用該平台的新機型。

高通此次推出Snapdragon 7s Gen 3平台，展現於行動技術領域的持續創新，更體現了其將先進功能普及化的策略。通過在中階產品線中導入高階功能，高通正在縮小不同價位手機之間的性能差距，為更多消費者帶來優質的智慧型手機體驗。