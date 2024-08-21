「旺月粵式月餅禮盒」即日起開放線上訂購，即日起至9月10日提貨再享9折優惠。（神旺潮品集提供／吳娮翎台北傳真）

「潮香雙月」禮盒設計則是以翻玩港式手繪插畫，欲搶攻年輕客群商機。（神旺潮品集提供／吳娮翎台北傳真）

「潮香雙月」傳承手做的經典好味道，融合台式的「棗泥蛋黃酥」及潮式特色的「雙倍雪Ｑ月皇酥」2種口味。（神旺潮品集提供／吳娮翎台北傳真）

潮品集提供道地潮州料理與各樣廣式小點，潮州由於地處沿海地區，故菜餚多以海鮮為主，如海參、鮑魚、魚翅，且非常重視材料本身原味及特性，烹調時多突顯食材本身原味，除了餐飲有看頭，月餅也受到饕客青睞，神旺潮品集餐飲團隊睽違3年，由港點主廚黃義仁領軍的餐飲團隊打造「旺月粵式月餅茶品禮盒」、「潮香雙月」禮盒，線上訂購獨享9折優惠。

「旺月粵式月餅茶品禮盒」，皮薄餡豐、形如滿月的精緻點心，另獨家贈英國皇家御用的Taylors洋甘菊茶，除了別具延續傳統習俗的文化意義外，更將佳節團圓和心願圓滿的誠摯祝福與美好寓意融入其中，「旺月」廣式月餅茶品禮盒，內含「窯燒桂圓棗泥」以台灣東山的窯燒桂圓入餡，搭配淡雅的棗泥香氣，齒頰留香；「蘭陽金桔烏龍」特選宜蘭古法祕製的金桔與坪林烏龍茶香交織，層次感豐厚；「醇厚蓮蓉伴月」經典的廣式蓮蓉口味，讓饕客們連年指定回購；「伍仁鳳梨果脆」傳統風味揉合台灣鳳梨、核桃、南瓜子、松子等豐富果仁，綿軟中散發堅果香氣，堪稱港式月餅霸主「潮香雙月」，傳承手做的經典好味道，融合台式的「棗泥蛋黃酥」，以反覆揉、桿、折、槌而成的纖薄外皮裹入飽滿內餡，而耗工費時自完整鴨蛋手工撥取的鹹蛋黃，以58度高粱酒清洗，提升整體油潤度與香氣，再佐與溫潤黑棗泥及桂圓一同入餡，鹹甜可口的風味，烘烤時採兩階段輕刷蛋汁，呈現的鮮明色澤。

搶攻酥餅類商機，餐廳同步推「潮香雙月」禮盒，結合台式棗泥蛋黃酥及潮式雙倍雪Ｑ月皇酥，具潮式特色的「雙倍雪Ｑ月皇酥」以綠豆沙、白蓮蓉、金沙，融揉包裹麻糬及夏威夷豆，完美演繹「小餅如嚼月，中有酥和飴」的香、酥、化口與鹹甜的絕妙潮式韻味，細膩堆疊的酥皮紋路清晰，展露師傅的好手藝。以螺旋狀包裹著的，除了有讓人感到懷念的綠豆蓉口味，亦埋藏著咀嚼回味小時的懷舊時光。「潮香雙月」禮盒設計則是以翻玩港式手繪插畫，欲搶攻年輕客群商機，共有「棗泥蛋黃酥」、「月皇酥」2種口味，共8入，每盒售價980元。訂購專線02-2772-2687、02-2772-2699。

神旺．潮品集「忠孝店」座落於台北東區精華地段，捷運「忠孝敦化站」出站即抵達，交通極為便利，賓客可輕鬆赴宴；餐廳更細膩規畫多間大小包廂與活動隔板，可依照需求靈活調整場地，是舉辦活動場地的熱門之選，也是中秋聚會好的好去處，專屬包廂9間，另有獨立宴會空間，宴會包場人數最多可達200人；潮品集．潮坊「新光A4店」設點於新光三越台北信義新天地A4館6樓，位於市府轉運站旁，無論搭乘捷運、公車、客運皆可輕鬆抵達，餐廳特設有5間可分別容納6到36人的獨立包廂，不只適合聚餐也適合商務聚會。

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