日本政府觀光局（JNTO）統計，上個月到日本的商務和休閒外國遊客數量為329萬人次，不僅又創新高，且打破6月才剛創下的314萬人次紀錄。其中，因東亞和歐洲學校放長假，故來自這些區域的遊客人數大增。

雖然日圓走勢在近期出現轉強情況，但7月兌美元匯價一度貶至38年來新低，也讓去日本的國際觀光客有增無減。日本政府觀光局有紀錄的23個海外市場中，來自19個地區的遊客，都創下7月入境日本人數的新高紀錄。