日本政府觀光局（JNTO）統計，上個月到日本的商務和休閒外國遊客數量為329萬人次，不僅又創新高，且打破6月才剛創下的314萬人次紀錄。其中，因東亞和歐洲學校放長假，故來自這些區域的遊客人數大增。

雖然日圓走勢在近期出現轉強情況，但7月兌美元匯價一度貶至38年來新低，也讓去日本的國際觀光客有增無減。日本政府觀光局有紀錄的23個海外市場中，來自19個地區的遊客，都創下7月入境日本人數的新高紀錄。

《國際經濟》貶值日圓扮推手 日7月出口額續增
移居超過30年 日藝術家石垣美幸畫台灣藝術品展出
觀光署推台日鐵道之旅 邀日生遊台日32同名車站
#7月 #創下 #日本 #創新高 #日圓
樂齡幸福情報站 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷