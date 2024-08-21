日本政府觀光局（JNTO）統計，上個月到日本的商務和休閒外國遊客數量為329萬人次，不僅又創新高，且打破6月才剛創下的314萬人次紀錄。其中，因東亞和歐洲學校放長假，故來自這些區域的遊客人數大增。
雖然日圓走勢在近期出現轉強情況，但7月兌美元匯價一度貶至38年來新低，也讓去日本的國際觀光客有增無減。日本政府觀光局有紀錄的23個海外市場中，來自19個地區的遊客，都創下7月入境日本人數的新高紀錄。
根據日本官方資料，日圓走貶加上暑假旺季，日本旅遊產業繼續大好，7月到日本遊玩地旅客數量連續兩個月創下新高紀錄。至7月底為止，已有超過2,100萬名遊客去過日本，預計今年可望超越疫前2019年的3,190萬人次。
日本政府觀光局（JNTO）統計，上個月到日本的商務和休閒外國遊客數量為329萬人次，不僅又創新高，且打破6月才剛創下的314萬人次紀錄。其中，因東亞和歐洲學校放長假，故來自這些區域的遊客人數大增。
雖然日圓走勢在近期出現轉強情況，但7月兌美元匯價一度貶至38年來新低，也讓去日本的國際觀光客有增無減。日本政府觀光局有紀錄的23個海外市場中，來自19個地區的遊客，都創下7月入境日本人數的新高紀錄。
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