凱悅酒店集團表示，將藉由此次收購組成聚焦生活風格的新集團，總部將設於美國紐約，由Standard國際執行長Amar Lalvani主導，與凱悅一流的營運和忠誠客戶設施，在體驗創作、設計、行銷、規畫、公共關係、餐廳、夜生活和娛樂等關鍵領域發揮獨特的領導效用。

Standard國際為1999年創立的The Standard酒店母公司，在美國紐約、邁阿密，英國倫敦、馬爾地夫，泰國曼谷、華新、西班牙伊比薩島等地開設據點，且在葡萄牙里斯本、比利時布魯塞爾、德國都柏林、杜拜、墨西哥、美國奧斯丁等地均有酒店專案開發中。

除了The Standard酒店外，Standard國際旗下擁有Bunkhouse、The Peri等酒店品牌，及即將推出的The StandardX、The Manner等新品牌，以及世界一流的餐廳、夜生活娛樂及屋頂酒吧，同時在邁阿密、里斯本、普吉島、華欣、墨西哥等地開拓住宅業務。

凱悅此次收購標的均為輕資產，包括21家已開業酒店共約2000間客房的管理、特許加盟及授權合約，以及30多個已簽約或合作意向的專案，包括預計將在未來1年內開業的新酒店，並計畫將上述酒店納入凱悅天地（World of Hyatt）會員計畫。

凱悅將斥資1.5億美元收購Standard國際，隨著更多據點開業，預期將陸續支付高達1.85億美元的額外費用，而整體額外支付的營運穩定費用約3000萬美元。2017年入主的大股東、泰國房地產開發龍頭尚思瑞（Sansiri）將繼續擁有部分物業、以收購品牌經營或特許加盟。

凱悅酒店集團總裁暨執行長Mark Hoplamazian表示，Standard國際的經營團隊創造了獨特且屢獲殊榮的品牌和酒店組合，並在過去25年吸引最挑剔的生活風格旅客忠實追隨，歡迎Standard國際酒店及經營團隊加入凱悅及新設的生活風格集團。

而Standard國際執行長Amar Lalvani在完成交易後將繼續擔任凱悅生活風格集團總裁暨創意總監，負責監督集團內各品牌整合，同時確保和增強各生活風格品牌的完整性、創新性、創造力和成長。

Amar Lalvani表示，Standard國際等待頗長時間才找到合適公司合作，攜手凱悅集團可充分利用其強大的全球設施及忠實客戶群。公司經營團隊以實現在The Standard及Bunkhouse酒店所看見的潛力，很榮幸獲得凱悅賞識，對未來存在的可觀發展潛力擁有共同願景。